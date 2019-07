Monterrey, NL. El estado de Nuevo León va un paso adelante en la instalación de Telecentros, los cuales permiten concertar el teletrabajo o trabajo a distancia con el cuidado de los hijos, afirmó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Guanajuato, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

En entrevista para El Economista, la senadora explicó que aún no se puede cuantificar cuántas empresas ya están implementando el trabajo a distancia, sin embargo, “aquí en Nuevo León van un paso adelante en el uso de las tecnologías y en el uso de nuevos mecanismos, modalidades o de conciliación de la vida laboral y familiar”.

Cabe mencionar que el pasado 19 de junio, se aprobó una reforma al artículo 311 y una adición del capítulo XII Bis a la Ley Federal del Trabajo, la cual tiene como objetivo regular y promover el trabajo a distancia.

A nivel nacional, expuso, cuando se presentó la iniciativa, los legisladores buscaron alianzas con cámaras empresariales y encontraron buena disposición para que se aprobara dicha normativa.

Como antecedente, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) firmó un convenio de concertación para la Implementación y Fomento del Teletrabajo, con el gobierno de la Ciudad de México, en alianza con entidades de los sectores privado, público, académico y sindical, el 5 de julio de 2017.

De lo anterior surgió una guía que publicó AMITI sobre la definición y alcances del trabajo a distancia, trabajo remoto o teletrabajo, el cual “constituye una nueva manera de ordenación laboral”.

“Se trata de que la realización de las actividades remuneradas o la prestación de servicios a terceros, se lleve a cabo desde cualquier lugar y no en las instalaciones propias de la organización, utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicaciones”, detalla el documento.

Fuera del ranking

La senadora señaló que México se ha quedado rezagado en la implementación de este esquema de trabajo. En países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Hungría, España e Italia, entre 10 y 15% de los empleados son teletrabajadores. En América Latina principalmente Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, llevan la delantera a México.

A nivel gubernamental no se ha promovido esta modalidad laboral porque hay resistencia, pues se piensa que esto tendrá un impacto presupuestal.

A nivel de las organizaciones, opinó que para las pequeñas y medianas empresas (pymes) es muy conveniente tener trabajadores a distancia en algunos puestos que no sean vitales o que no requieran de manejar material sensible.

Por su parte, Elizabeth Mendívil, directora del telecentro Community, explicó que este espacio cuenta con ludoteca para que los niños se diviertan y en vacaciones asistan a campamentos, mientras sus papás están en el mismo edificio en oficinas privadas o trabajando en espacios de Cowork.

