Municipios, sin interés en planes de desarrollo

Agustín Herrera Berthely, director de enlace con estados y municipios del Inafed.

De los 1,016 ayuntamientos que se inscribieron para participar en la Guía Consultiva de Diseño Municipal 2022, 30% no concluyó el proceso de este mecanismo de medición que busca concretar los planes de desarrollo.

Al presentar la guía, el director de Enlace con Estados y Municipios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Agustín Herrera Berthely, explicó que durante el 2022 únicamente 718 ayuntamientos terminaron el proceso de seguimiento y medición, que representarían 29% del total de municipios en el país.

Como consecuencia de esta falta de interés, los municipios no podrán completar el proceso de evaluación trial de una administración. “Para nosotros es muy importante que permanezcan en la guía y se actualicen para precisamente entregarle su evaluación trial”.

La edición del año pasado y de este 2023 forman parte de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024, la cual tiene como objetivo ser un instrumento de consulta para las autoridades municipales que los auxilie para diagnosticar las condiciones de su gestión administrativa y los guíe para poner en práctica aquellas acciones que mejoren su desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población.

Se pretende evaluar el desempeño de las administraciones y generar planes de desarrollo más eficaces que puedan superar los cambios.

“Está diseñada para que las administraciones sean más eficientes y cumplan con sus responsabilidades establecidas primero en el artículo 115 constitucional y posteriormente en todo un conjunto de leyes generales, como la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Disciplina Financiera, es decir, está articulada o en completa armonía con otros tipos de legislaciones; esto es otra ventaja para los municipios que la implementan”, sostuvo.

La guía se integra por ocho módulos relacionados con las responsabilidades de todo gobierno municipal: Organización, Hacienda, Gestión del Territorio, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno Abierto.

A la par, se desagregan en 31 temas y 115 indicadores, de los cuales 80 son de gestión y establecen los documentos sustantivos para la administración municipal, y 30 de desempeño que miden cuantitativamente los resultados alcanzados

“Tenemos el indicador de Hacienda que toma en cuenta la Ley de Ingresos de los Municipios, nos permite identificar los ingresos del municipio, el vínculo con la hacienda municipal, después está el tema de egresos”, reiteró Herrera Berthely.

En cuanto a los resultados por módulo, enfatizó que el de Hacienda fue el de mejor desempeño, ya que para los municipios evaluados los recursos económicos fueron tomados como prioridad y se buscó aplicar un buen control.

“No lo mismo sucede con el módulo de Gobierno Abierto porque la legislación es muy estricta, sin embargo, donde hay mayores áreas de oportunidades es Gestión del Territorio y Medio Ambiente (…) Es decir, los municipios carecen de los documentos de gestión que les permitan salvaguardar sus recursos naturales”, dijo.

Otro común denominador es que en la evaluación del 2022 no quisieron transparentar diferentes gastos. “No nos dicen que no saben cuánto gana el presidente municipal, no dicen cuántas mujeres hay en mandos medios de la administración pública municipal”.

Registro

Sobre la guía para este año y el proceso de evaluación, el 6 de febrero se abre el de los municipios que participan por primera vez y se cierra el 31 de mayo, mientras que el inicio de la etapa de diagnóstico comienza el 20 de marzo.

Para las demarcaciones que son evaluadas en su segundo año, la actualización inicia el 3 de abril y concluye el 31 de agosto.

“Posteriormente viene un procesamiento de resultados y un evento para la entrega de reconocimientos. Ahora el esquema de reconocimiento sigue siendo igual que el del año pasado, se le entregaría una carta de resultados dirigida a la presidenta o presidente municipal con sus principales resultados”, añadió el directivo.

Durante la edición 2021-2022 de la guía los 10 municipios reconocidos fueron Bahía de Banderas en Nayarit, Hermosillo en Sonora, Querétaro en Querétaro, Guadalupe en Zacatecas, Poza Rica de Hidalgo en Veracruz, Santa Inés Yatzeche, San Pablo Villa de Mitla y la Heroica Huajuapan de León en Oaxaca.

En tanto, del Estado de México se reconoció a los municipios de Atizapán de Zaragoza e Ixtapaluca.

