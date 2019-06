Querétaro, Qro. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) enfrentan rezagos administrativos y regulatorios para incorporarse a la economía formal.

En la capital del estado, de un universo de 90,000 establecimientos activos, sólo 43% (38,809) cuenta con un registro formal ante la administración municipal, que se avala a través de la licencia de funcionamiento, expuso el secretario local de Desarrollo Sostenible de Querétaro, Genaro Montes Díaz.

“Tenemos un rezago de 50 a 60% más o menos de todos los comercios establecidos porque hay diversos trámites; esos trámites que tienen que hacer o que muchas veces por desconocimiento, por desinterés o porque no conocen los trámites o no saben a dónde acudir, los comerciantes no llegan a formalizar esta regularización”, refirió.

Los trámites frecuentes que deben llevarse a cabo son el de acreditar el dictamen de uso de suelo y la factibilidad de giro.

Entre los registros con los que cuenta la secretaría, 55% (21,337) corresponde al sector comercio; 38.5% (14,960) son de servicio; 6.1% (2,384) de la industria, y 0.3% (128) de otros giros.

El funcionario municipal agregó que, en Querétaro, el sector comercio genera 17.4% de los empleos que equivale a más de 73,000 trabajos. Mientras que en la capital del estado, el comercio representa 55% de los establecimientos que ejercen una actividad económica.

“Los emprendedores y las mipymes son el motor para el desarrollo del país y contribuyen sin duda alguna al crecimiento económico y son las que generan la mayor cantidad de fuentes de empleo en el país. En México existen más de 5 millones de empresas, de las cuales nueve de cada 10 son mipymes”, mencionó.

El impacto económico de las mipymes, refirió, se observa en que generan siete de cada 10 empleos y contribuyen con 50% del Producto Interno Bruto del país.

Retos

El presidente de la delegación Querétaro, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, destacó que se mantiene el reto de elevar los niveles de formalidad dentro de esta rama productiva, ya que la cámara reporta que uno de cada tres comercios del estado opera en la informalidad.

“Seguiremos trabajando para seguir fomentando el comercio formal en nuestra ciudad. Reconocemos que falta mucho camino por andar, pero es la manera en la que podemos contribuir al desarrollo económico de nuestro estado”, pronunció.

Tan sólo a través de la cámara se aglomera a 35,000 establecimientos del estado, que se concentran principalmente en la zona metropolitana.

En este contexto, la delegación de Canaco y la administración capitalina signaron un acuerdo para apoyar a las empresas a que se sumen a la formalidad, acercar y agilizar los trámites a empresarios y emprendedores, brindar asesoría a los socios de la cámara en trámites; y la Canaco por medio de sus filiados de tiendas de conveniencia proporcionará un espacio para promover productos locales para generar cadenas de valor.

A este panorama se añade el programa Súmate, que ha lanzado el municipio capitalino, a través del cual se han autorizado 150 colonias y 66 giros comerciales para que los establecimientos puedan regularizarse de manera expedita, sin los trámites de dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro, para negocios mercantiles y comerciales que sean de menor dimensión.

En tanto, se inauguró una oficina de enlace de la administración municipal de Querétaro para acercar y agilizar trámites que demanda el sector comercio para obtener la licencia de funcionamiento.

