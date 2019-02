Querétaro, Qro. Las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mantienen el reto de tener una mayor incorporación a la cadena de proveeduría de Querétaro.

La falta de capacitación, la carencia de estrategias para detectar sus necesidades, así como inconsistencia en calidad y la poca capacidad tecnológica se enlistan entre los principales desafíos de las mipymes, expuso la presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo.

Además, la problemática para acceder a financiamientos se observa también como un reto, que posteriormente afecta sus capacidades de crecimiento.

“La fuerza de las pymes mueve el país, por eso no nos debemos olvidar que tengan una verdadera capacitación, que puedan acceder de manera pertinente a todos estos financiamientos que a veces es lo que más trabajo les cuesta; para muchas de esas empresas en el tiempo que perduran no logran dar ese siguiente paso y crecer, entonces se mantienen en ese momento durante mucho tiempo y cuando no logran meterse en la cadena productiva es cuando vienen ciertos fracasos”, pronunció.

Querétaro es el segundo estado con la esperanza más alta de vida de un negocio, de 8.8 años en promedio, sólo por debajo de Yucatán (9.1), mientras que el tercer estado es Baja California Sur (8.4 años); en Tabasco es donde se tiene una menor expectativa, de 5.3 años en promedio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lorena Jiménez contextualizó que, en la entidad, las empresas del ramo manufacturero alcanzan una esperanza de vida de 11.2 años.

En las mipymes también se han detectado rezagos en la forma en que hacen negocios, así como deficiencias en sus esquemas de productividad, expuso la integrante de la Comisión de Pymes de Coparmex Querétaro, Patricia Reza.

El presidente de la Comisión de Pymes de Coparmex Querétaro, Carlos Damián Vilchis Tapia, señaló que es grave la mortandad de empresas, lo cual impacta en el tipo de empleos que se generan.

Por tanto, destacó que es necesario fortalecer la creación de mipymes para que tengan un crecimiento exponencial y que a la vez generen empleos sustentables, con compromiso en el pago de impuestos.

Tercera generación

En este escenario, Coparmex Querétaro lanzó la convocatoria de la tercera generación del Distintivo Coparmex, en el capítulo de Proveedor Confiable para la Industria.

Para la tercera generación se prevé contar con dos grupos, cada uno de 20 empresarios, con la finalidad de mejorar sus capacidades productivas. En la primera y segunda generación se contó con 26 empresas participantes.

El presidente de la comisión explicó que se han trazado los objetivos de brindar herramientas a las mipymes para desarrollar sus áreas de oportunidad en la industria, para que a la vez puedan forjarse como un proveedor confiable para grandes firmas.

