La alcaldía Miguel Hidalgo informó que ya comenzaron a implementar acciones contra las unidades económicas que incumplan con el programa Ciudad al Aire Libre.

El director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación, César Garrido, detalló que en esta semana se retiraron enseres de dos restaurantes que incumplieron con las medidas locales.

Uno de esos casos, ahondó, ocurrió en Presidente Masaryk, esquina Newton, en donde un restaurante fijó una estructura al suelo soldando los metales y perforando la banqueta con el objetivo de ampliar su negocio al doble, provocando así afectaciones en la infraestructura urbana y el libre tránsito peatonal.

En tanto, otro restaurante en la calle Anatole France montó sobre la tarima que ocupaba como espacio de atención al aire libre, una exhibición del nuevo modelo de camioneta de una empresa de autos.

La dirección de Asuntos Jurídicos y Gobierno, realizó el retiro de estructuras ilegales en Av. Presidente Masaryk e Isaac Newton, liberando las banquetas para los peatones. pic.twitter.com/KnsxSeykKP — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) December 17, 2021

“Es decir, no tenía el propósito de ofrecer mayor espacio a los comensales ni mejores medidas sanitarias, por lo que personal de jurídico y gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo ordenó el retiro. En este caso fue el propio restaurante quien realizó el retiro de su estructura”, destacó.

César Garrido aseguró que la alcaldía busca que los restaurantes reactiven su economía, pero no se permitirá que se abuse del Programa Ciudad al Aire Libre afectando la convivencia con los vecinos.

“Quienes no estén respetando de manera clara el acuerdo de Ciudad al Aire Libre y sus permisos de enseres los vamos a retirar, no les permitiremos que abusen de este acuerdo afectando el libre tránsito peatonal, no pueden romper la sana convivencia con los vecinos”, dijo.

“La alcaldía no hará una rutina las clausuras, pero si ponderará por encima de todo la tranquilidad de las y los vecinos. La política de la alcaldía no es quitar todas las estructuras, sino que se respete el acuerdo de Ciudad al Aire Libre, esta administración no va a permitir que unos cuantos abusen y paguen justos por pecadores”, dijo.

Garrido recordó que se permite poner mesas y sillas en la vía pública, esto con el objetivo de potencializar la economía de los negocios, pero está prohibida la afectación al equipamiento urbano público y a la movilidad.

Programa

El programa Ciudad al Aire Libre lo elaboró el Gobierno de la Ciudad de México, este busca conjugar la salud pública con la reactivación económica luego del impacto negativo de la pandemia

Con su aplicación se les permite a los restaurantes la permanencia de enseres desmontables, toldos ligeros en banquetas y plataformas, barreras físicas o señaléticas en las calles de la urbe.

estados@eleconomista.mx

kg