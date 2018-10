Querétaro, Qro. Ante la compleja negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá y Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, solicitó al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que intervenga y llame al gobierno estadounidense a lograr un entendimiento.

Tras sostener un diálogo telefónico —a solicitud del funcionario canadiense—, AMLO informó que apoyará al gobierno de Canadá, pero manteniendo una buena relación con Estados Unidos.

Tras la solicitud de Canadá, Marcelo Ebrard Casaubón —propuesto como próximo secretario de Relaciones Exteriores— será quien intervenga ante el gobierno estadounidense.

“Lo que me pidió es que interviniéramos para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento, nos comprometimos a eso, pero sólo utilizando buenos oficios, en los dos casos, porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá desde luego y una buena relación con Estados Unidos”, declaró.

López Obrador pugnó por que el acuerdo se mantenga entre los tres países; sin embargo, declaró que la intervención del gobierno mexicano entrante no será para forzar la relación.

“Con mucho respeto porque no queremos ser oficiosos, ya nosotros llegamos a un acuerdo, tampoco vamos a dar la espalda a Canadá, queremos que el acuerdo sea trilateral, pero no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no ser oficiosos, no vamos a forzar ninguna situación, hay circunstancias, cada gobierno tiene sus causas, la política es tiempo”, pronunció.

El presidente electo comunicó que Trudeau le confirmó haber entregado una propuesta al gobierno estadounidense, misma que el viernes fue respondida con una contrapropuesta del gobierno de Donald Trump.

Respaldo

México mantendrá el acuerdo con Estados Unidos, afirmó Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantenerse entre los tres países.

“Nosotros respaldamos ese acuerdo, estuvimos pendientes, fuimos observadores, se consiguió lo que consideramos era de justicia para México y ya nos entendimos con el gobierno de Estados Unidos (...) (En la llamada Trudeau refirió) que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían hecho ellos (Canadá) una propuesta al gobierno estadounidense”, pronunció Andrés Manuel López Obrador.

El presidente electo manifestó que con el gobierno estadounidense se acordó que no se volvería a revisar el acuerdo acordado con México.

“De todas maneras ya nosotros acordamos con el gobierno de Estados Unidos que no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país, nosotros queremos que haya inversiones en México, para que haya empleo y que haya estabilidad económica y financiera, por eso no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos: nosotros damos por concluido este asunto y estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá”, declaró.

El origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo trilateral, por lo que México pugnará por la permanencia de los tres países, deseando que se logre el entendimiento entre Canadá y Estados Unidos, explicó.

Sin fechas fatales

La renegociación del TLCAN, añadió el presidente electo, no tiene fechas fatales, pese a que el viernes 28 de septiembre venció el plazo para enviar el acuerdo al Congreso estadounidense y el Senado mexicano.

López Obrador refirió que aún hay tiempo para lograr un acuerdo trilateral, por lo que recomendó al primer ministro canadiense que en la renegociación con Estados Unidos privilegiara el constante diálogo.

“De manera respetuosa hicimos la recomendación de que se dialogara siempre. Que si no había entendimiento, diálogo, y si seguía el desacuerdo, diálogo. Y diálogo y diálogo. Y no cancelar la posibilidad del acuerdo”, externó el presidente electo.

Permanencia

De no lograrse el acuerdo trilateral, ahondó López Obrador, se mantendría un acuerdo bilateral tanto con Canadá como con Estados Unidos.

