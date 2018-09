Entrevista a Gustavo Sánchez Vásquez, presidente municipal de Mexicali.

Un plan de austeridad y contención del gasto, como principal estrategia, fue la medida que la actual administración del ayuntamiento de Mexicali, estado de Baja California, implementó desde el 1 de diciembre del 2016 para sanar las finanzas del municipio.

“A nuestra llegada nos encontramos prácticamente unas finanzas colapsadas, un gasto por arriba del ingreso. No teníamos para pagar la nómina ni los aguinaldos de diciembre. Nos quedaba claro que si no implementábamos políticas serias y realizables no se podrían mejorar las finanzas municipales (...) Teníamos que gastar menos y eso incluía nóminas, costos de operación y demás, y teníamos que ir por delante de los que estábamos al frente de esta responsabilidad. Bajamos el sueldo 20%, todos los miembros del cabildo votaron a favor”, destacó a El Economista Gustavo Sánchez Vásquez, presidente municipal de Mexicali.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Mexicali, las remuneraciones al personal de carácter permanente tuvieron una disminución de 0.3%, al pasar de 934.9 millones de pesos en el 2017 a 931.9 millones para el año en curso.

El programa de contención del gasto, añadió, tuvo que ver con “meter controles” donde existe la fuga del dinero, compras, obras públicas, vigilancia, entre otros, y con el establecimiento de la figura del testigo social, que consiste en que representantes de todas las cámaras empresariales participen en las licitaciones y acuerdos.

“Empezamos a ver que sí rendía el dinero, que sí alcanzaba. Pudimos pagar un préstamo corto que nos dio el banco de 250 millones de pesos para salir delante, todo se fue en la nómina de diciembre y el aguinaldo. Se pagó en ocho meses, no en 12 (...) Tuvimos un ahorro por encima de los 300 millones de pesos”, recordó.

Asimismo, explicó que su administración puso en marcha una política atractiva para que los ciudadanos se pusieran al corriente en el pago del Predial, ya que por debajo de 50% de la población contribuía.

Mexicali, añadió, por su condición de ciudad fronteriza, compite día a día con California, Estados Unidos, por lo que otra de las principales estrategias es el impulso al desarrollo de capital humano especializado, mediante convenios entre diversas instituciones y empresas para mejorar la calidad del trabajo.

También, puntualizó, el municipio trabaja en el tema de infraestructura, en más y mejores vialidades, ya que todos los días se exportan millones de dólares en mercancías manufacturadas.

Turismo

En el tema de turismo, el alcalde afirmó que Mexicali tiene una gran ventaja, uno de los mares más hermosos del mundo, el mar de Cortés, y por su atractivo tiene gran afluencia de turistas norteamericanos y canadienses.

Por otra parte, dijo, al municipio arriba gran afluencia de turismo en la comunidad de Los Algodones, que colinda con el estado de Arizona. Se atienden cuestiones dentales, de la vista, estéticas y se ha convertido en una comunidad de turismo médico.

IED

Durante el 2017, Mexicali captó 800 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), un incremento de 50% contra lo registrado en el 2016, lo que representa la confianza de inversionistas por inyectar capital en la ciudad.

En los primeros ocho meses del 2018, el municipio captó 650 millones de dólares de IED, que significó la creación de más de 8,000 empleos nuevos.

“Desde el primer día me propuse que toda persona que se asomara a Mexicali como una opción de inversión me la trajeran a la Presidencia y lo atiendo personalmente (...) Quiero que sientan que somos una ciudad amigable a la inversión”, enfatizó Gustavo Sánchez.

El alcalde agregó que dichas inversiones provienen principalmente del mercado asiático y norteamericano por el tema de la manufactura de transformación para la exportación (maquilas).

Respecto a las proyecciones al cierre del 2018, el munícipe prevé que la IED en el territorio rebase los 850 millones de dólares, sobre todo por inversiones inmobiliarias verticales y construcción de franquicias de hoteles.

Arribo del SAT, en dos años

Sánchez Vásquez informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría llegar en dos años a Mexicali, como lo indica el plan de descentralización de dependencias del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Mexicali está listo para eso, de hecho ya se ha designado un terreno que el gobierno del estado estará donando a la Federación para la construcción de las oficinas centrales del SAT, en el área del río nuevo de Mexicali”, manifestó.

Consideró que es necesario ver cómo se genera el efecto de beneficio que implique una derrama económica porque “quiero pensar la cantidad de personas que vienen a México a atender asuntos tributarios, que ahora tengan que hacerlo en Mexicali y como consecuencia tenga la derrama económica de hoteles, restaurantes (...) Yo creo que debe ser positiva, pero habrá que esperar los resultados en ese sentido, porque siempre poder detonar las entidades a través de este tipo de esquemas debe ser el beneficio”.

Respecto a la propuesta de crear una zona franca en la frontera norte, reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y el Impuesto sobre la Renta a 20%, así como incrementar al doble el salario mínimo, Gustavo Sánchez mencionó que es una buena propuesta; sin embargo, deben ser medidas con mucha responsabilidad porque a una menor recaudación viene acompañada una política de cómo sustituir ese ingreso que no se percibirá.

“O es generando mayor recaudación aun con la reducción de las tasas, esto es yendo por la economía informal, para que tributen, yendo por la generación de un mayor consumo en la ciudad que en Estados Unidos; es la única manera de reponer la disminución de la recaudación que provocará”, acotó.

[email protected]