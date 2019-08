Avanza el primer polo de desarrollo del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió las tres propuestas técnicas y económicas de las empresas que invitó para realizar el proyecto de plan maestro para determinar la vocación comercial y social de la estación de Palenque, Chiapas.

La oferta más baja la presentó Ecología y Acción Urbana, con 3 millones 330,793 pesos. Reyval Arquitectos ofreció hacer los trabajos por 3 millones 580,176 pesos y Consultoría Programas y Proyectos presentó la mayor oferta: 3 millones 727,401 pesos.

El fallo del concurso relacionado con el primer polo de desarrollo se dará a conocer el próximo 27 de agosto a las 5:30 de la tarde.

De acuerdo con el Fonatur, el objetivo de la licitación nacional es revisar y analizar la estructura urbana actual, próxima al poblado Pakal-Na, para determinar cuál es el área idónea para el crecimiento urbano requerido y definir las estrategias de intervención adecuadas, siempre respetando los derechos y las tradiciones de los habitantes locales.

El acta de entrega de propuestas refiere que, para cumplir con las disposiciones actuales de transparencia fijadas por el gobierno federal, el Fonatur invitó a los colegios de arquitectos de la Ciudad de México y de ingenieros civiles, así como a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en calidad de observadores.

Sin embargo, no se presentó ningún representante de los tres organismos especializados en el lugar donde se entregaron las carpetas con la información requerida.

Cuestionado al respecto, el director del Observatorio de la Industria de la Construcción, dependiente de la CMIC, Alfonso Carrillo, señaló que sí estaban enterados de la invitación que les hicieron para dar seguimiento al proceso, aunque no les fue posible acudir, lo que no significó que no estén al pendiente del tema.

“No podemos estar en todos los procesos que nos invitan como observadores, pero sí estamos pendientes de lo que ocurre porque hay comunicación con el Fonatur. Además, en este caso, por ser con la modalidad de invitación a empresas que ya tenían una preclasificación nos da la garantía de que cumplen con estándares de calidad”, explicó.

Como argumento para invitar a las tres firmas, en su momento se detalló que “en virtud de que cuentan con la capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos y financieros” para prestar el servicio se le envió una carta a la que dieron respuesta positiva.

[email protected]