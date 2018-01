Monterrey, NL. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) arrancará un programa piloto de verificación vehicular, para que todo el transporte de carga de las empresas y del gobierno estatal pase por una verificación de manera voluntaria y certifique que no contamina al medio ambiente.

El presidente de Caintra Nuevo León, Juan Ignacio Garza Herrera, afirmó que a través del Instituto para la Protección Ambiental (IPA) comenzará en el primer trimestre del 2018 un plan piloto de verificación vehicular voluntario. Sin embargo, tendrá un costo que aún se desconoce.

El 45% de la contaminación proviene del transporte; por lo tanto, se convoca al gobierno estatal y a las empresas para sumarse a la iniciativa, que ya se realizó en la Ciudad de México, explicó Garza Herrera

Las empresas contaminan entre 10 y 11%; los automóviles y camiones urbanos, así como la Refinería de Pemex en Cadereyta, también son de las principales fuentes de contaminación, añadió.

“Las empresas de la Cámara y formales, me atrevería a decir que somos las que más cumplimos; las inversiones nuevas están libres de emisiones, (por ejemplo) acería y cumplen con el tema ambiental; las antiguas también invierten”, aseguró Garza Herrera.

También comentó que en marzo del 2017 se tuvo una reunión con el gobierno estatal, con el objetivo de realizar una campaña para combatir la contaminación, sin embargo, “no se avanzó mucho”.

Se clausuraron algunas pedreras y se informó sobre la puesta en marcha del plan de verificación, el plan de industria y fuentes no móviles; no obstante, Garza Herrera aseveró que “hemos visto cómo ha estado la contaminación los últimos días; la población no está satisfecha con la calidad del aire”.

Afirmó que le darán seguimiento al tema y que, si no funciona, “vamos a meternos más fuerte, con acciones como la verificación voluntaria”, con la que todos los propietarios de vehículos tienen la responsabilidad de cumplir.

Por ejemplo, una de las acciones que tomarán es llevar a cabo la verificación de flotillas de camiones en cada industria, así como comprobar que cada camión que llega de sus proveedores cumpla con las medidas requeridas, enfatizó Garza Herrera.

