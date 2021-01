Monterrey, NL. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va a beneficiar a Nuevo León, porque hay muchas empresas que están produciendo para el mercado estadounidense y hay condiciones para seguirle vendiendo a ese país.

"Se logró renovar el T-MEC, tenemos que salir adelante, ya se ven luces que tenemos que salir del túnel (de la pandemia) que afectó la actividad productiva", así lo expresó durante un evento en Linares para evaluar los programas sociales.

López Obrador dijo que la actividad económica se está recuperando, "va a ser una V, pues ya estamos creciendo de nuevo".

El mandatario recalcó que a pesar de la pandemia, no se recurrió a adquirir más deuda, no se han aumentado los impuestos, cumplimos con no aumentar los precios de los energéticos".

Evaluación de Programas para el Bienestar, desde Linares, Nuevo León. https://t.co/dkVa8UTtzf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 23, 2021

El presidente explicó que en Nuevo León y en particular en el municipio de Linares hay inversiones en programas de bienestar, por ejemplo se apoya con un salario mínimo a 224 jóvenes y se otorgan becas a 172 estudiantes en el nivel superior con una beca de 2,400 pesos al mes.

También en este municipio hay 57 escuelas que reciben de manera directa apoyos para mantenimiento de los inmuebles.

A nivel estatal López Obrador destacó que en el estado se entregaron 55,000 créditos para el sector formal e informal durante la pandemia.

Combatir pobreza

Por su parte el gobernador Jaime Rodríguez Calderón destacó que hay un acuerdo con los alcaldes de terminar con la pobreza extrema.

Por ello se han realizado obras de infraestructura con drenaje pluvial, la construcción de Universidades y de una Preparatoria Militarizada.

"Creamos un fondo con los hoteleros para atender la pandemia de Covid-19 y también para construir la Presa Libertad en los límites de los municipios de Montemorelos y Linares", destacó el gobernador.