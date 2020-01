Autoridades capitalinas inauguraron el Parque Cantera, que se convierte en el quinto espacio rehabilitado de los 16 que conforman el programa Sembrando Parques; con estas acciones se han invertido 353.5 millones de pesos, de los 1,332 millones que se tienen contemplados.

Para la construcción de la primera etapa del Parque Cantera, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, el Gobierno de la Ciudad de México invirtió 150 millones de pesos; para la primera fase de rehabilitación del camellón central de Periférico Oriente, en Iztapalapa, se destinaron 54 millones; mientras que al parque lineal Gran Canal, en Venustiano Carranza, se le asignaron 100 millones.

En cuanto a la rehabilitación total del Parque Ecológico de la Ciudad de México, en Tlalpan, se destinaron 13.5 millones de pesos; para la Sierra de Guadalupe, ubicada en Gustavo A. Madero, se invirtieron 36 millones.

Durante la inauguración del Parque Cantera, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que estas acciones tienen como fin la recuperación ambiental, reconfigurar el espacio público e invertir en infraestructura.

“Es una visión social de recuperar espacios públicos”, comentó.

La mandataria indicó que además se pretende recuperar el tejido social de la urbe y una forma de hacerlo es disminuyendo desigualdades a través de la generación de espacios públicos.

“Si existen (espacios públicos) en Chapultepec, en el poniente ¿por qué no van a existir parques como esos aquí en Coyoacán? E igual, si existen aquí ¿por qué no van a existir en Iztapalapa y por qué no van a existir en Gustavo A. Madero? De esta manera, estamos recuperando la Ciudad de México, disminuyendo desigualdades”, refirió.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, reiteró que la visión de intervenir en estas zonas es la de regenerar los espacios públicos y que la inversión en infraestructura pública mejore la calidad de vida de los habitantes.

Acciones

Esteva Medina expuso que la primera etapa de rehabilitación del Parque Cantera consistió en la intervención de 2.65 hectáreas; se destinaron 75 millones de pesos para los espacios verdes y otros 75 millones para la Planta de Asfalto.

Recordó que el Parque Cantera se creó para reducir los impactos sociales y ambientales que causó la Planta de Asfalto, que pertenece al gobierno local; el material que produce se utiliza para rehabilitar y construir obras, desde tapar baches, puentes viales y peatonales.

Los trabajos en el parque consistieron en el retiro de 289,250 toneladas de material de cantera e intervención de 17,195 metros cuadrados de áreas verdes, donde colocaron 82,717 plantas, 565 árboles y se instalaron 96 luminarias solares.

