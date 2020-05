Guadalajara, Jal. El sector patronal de Jalisco pide al gobierno federal una estrategia urgente para contener la pérdida de empleos derivada de la pandemia por coronavirus SARS CoV-2.

Sólo en abril, la entidad perdió 38,145 puestos de trabajo y en marzo habían desaparecido 6,026, con lo cual, la pérdida acumulada en dos meses asciende a 44,171 empleos, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con esa tendencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco advirtió que si el gobierno federal no atiende las recomendaciones y propuestas del sector empresarial, la pérdida de empleos al cierre del año podría alcanzar los 150,000 puestos laborales en el estado.

“En el estado de Jalisco por cada punto del PIB (Producto Interno Bruto) que se pierda, representa 20,000 empleos (...) Estimamos que tendremos una pérdida de entre 7 y 8% del PIB; entonces, estaríamos hablando de alrededor de 150,000 empleos los que podríamos perder en lo que resta del año”, dijo a El Economista, el presidente de Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor.

El dirigente del sindicato patronal reiteró el llamado al gobierno federal para atender la propuesta que presentaron en conjunto, empresarios y sindicatos obreros.

Los sectores productivos de la entidad piden una prórroga en el pago de impuestos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la aplicación inmediata de fondos de Nafin y Bancomext a tasa cero, evitar la desarticulación de las cadenas de valor e instalar una mesa nacional para la reactivación económica.

“Es urgente que el gobierno federal entienda la magnitud del problema, que no politice la pérdida de empleos. Hoy se necesita la unión y entendimiento de todos los sectores, en Jalisco lo hemos hecho, pero los esfuerzos deben de ser mayores con el apoyo de la Federación”, señaló Carlos Villaseñor.

Vacíos federales

Sobre el plan de regreso a la “nueva normalidad” que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Coparmex Jalisco señaló que hay vacíos en el plan, falta de claridad en la segmentación por industria y pocos detalles respecto a los municipios mencionados.

“Menciona que se iniciará actividad económica en 269 municipios que no han presentado casos de Covid-19; habla de industrias, pero no es claro en qué segmentos de industria y le hemos pedido que nos dé mayor información para no caer en omisiones o errores”, subrayó.

