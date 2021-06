Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, firmó un convenio de blindaje electoral, con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estatal, Gilberto de Hoyos Koloffon, con el fin de garantizar que el próximo 6 de junio, se realizarán acciones preventivas para evitar que los funcionarios utilicen recursos públicos o las fuerzas policiacas para favorecer algún candidato de un partido o coalición y se conduzcan con respeto absoluto.

“A los alcaldes se los dije el lunes, votaremos por el candidato de nuestra preferencia, convoco a los alcaldes a que cuidemos de no intervenir, manipular, promover o inhibir la fuerza pública, cualquiera que lo haga será sometido a la autoridad, igual que yo o las fuerzas policiacas, sea de la policía, de la Guardia Civil, o del Ejército; necesitamos generar confianza, no utilizar ni la fuerza ni los recursos para ayudar a un candidato”, señaló el mandatario.

Indicó que la firma de este convenio con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se realiza con el fin de dar a conocer que el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), estará vigilando la jornada electoral en todas las casillas de la zona metropolitana y se apoyará con los C4 de los municipios para vigilar las casillas que se instalen.

Hizo una advertencia, “aquellos que quieran provocar un problema los estaremos vigilando, no es entrometerse en temas electorales, es estar vigilando que no se cause ningún delito. Que las fuerzas policiacas no tengan tentación de provocar a ningún partido, he dado la instrucción, a alcaldes y candidatos que no deben usar la fuerza policiaca, demos un ejemplo de civilidad", propuso el gobernador.

El fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos, dijo que la finalidad del convenio es enviar un exhorto a las autoridades para que en este tiempo de veda electoral y en las elecciones de conduzcan de manera imparcial. El convenio también lo suscribimos con los 51 municipios”.

Coordinación

A partir de este miércoles 2 de junio, el secretario de gobierno, Enrique Torres Elizondo, secretario general de gobierno, encabezará la Mesa Interinstitucional Electoral, ubicada dentro del C5, en la que participarán funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil, Secretaría de Salud estatal, así como la Comisión Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, Fepade, Guardia Civil, Ejército, enlaces con municipios y representantes de partidos políticos y el Colegio de Notarios Públicos.

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, Sergio Ruiz, agradeció a las autoridades el apoyo, para la instalación de casillas, para que los ciudadanos salgan a votar por la elección de su preferencia,” estamos generando las condiciones, respetando los protocolos de la Secretaría de Salud estatal, para que esta jornada no implique riesgos”.

El consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, destacó que en este proceso electoral han tenido una coordinación sin precedentes con el gobierno estatal y las autoridades municipales, quienes apoyarán a 60,000 funcionarios electorales. A la fecha ya se han entregado 21,000 paquetes electorales a los presidentes de casilla, “la mesa está puesta para esta fiesta cívica”, indicó.