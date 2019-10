Querétaro, Qro. La reducción de capital privado se presenta en Querétaro, y en general en todo el país, ante un entorno de incertidumbre y preocupación que prevalece en el sector empresarial.

En algunos casos esta incertidumbre y el detenimiento de inversiones ha causado prescindir de personal, expuso el consultor y expresidente del extinto Instituto Federal Electoral —ahora Instituto Nacional Electoral— Luis Carlos Ugalde.

“Sé que muchos de ustedes (empresarios) están preocupados, inquietos, con incertidumbre, sé que en Querétaro y en general en el país la inversión se está reduciendo, las empresas están deteniendo sus proyectos de planeación; hay algunos que están despidiendo gente y que muchos de ustedes no saben cómo deben reaccionar”, declaró.

Sin embargo, destacó que Querétaro se mantendrá como uno de los estados con desarrollo económico, dado que se trata de la entidad más próspera en la región, lo cual deriva de una inercia en la que está inmersa el estado y la cual no depende de un sexenio.

Durante el primer semestre del año, la entidad reportó el retiro de 5.3 millones de dólares de Inversión Extrajera Directa (IED) por cuentas entre compañías, en contraste con igual periodo del 2018, cuando por este rubro sumaron 282.4 millones de dólares.

Desde el segundo semestre del 2018, la entidad registra indicadores negativos en el segmento de cuentas entre compañías, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

En el periodo enero–junio, Querétaro sumó IED por 576.7 millones de dólares: 491.3 millones (85.2%) por reinversión de utilidades y 90.7 millones (15.7%) por nuevas inversiones.

En tanto, en el primer semestre del año se exhiben retiros de capitales principalmente de Francia y de Reino Unido.

Mientras en los primeros siete meses del año, el valor de producción de la obra privada generada en Querétaro disminuyó 1.4% a tasa anual real —la mitad de los estados del país presentaron variaciones negativas en este indicador—, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sin estrategias

Ante socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el consultor —y director general de Integralia Consultores— expuso seis riesgos que enfrenta el país en materia de política pública.

La incertidumbre jurídica está estrechamente ligada a la corrupción, situación que se agudiza al no haber una estrategia sistémica para atender este problema, aunado a que —dijo— incluso ésta podría incrementar a través de las adjudicaciones directas que ha designado el gobierno federal.

La concentración de poder en el Ejecutivo Federal, ahondó, es otro de los riesgos que enfrenta el país y también tiene antecedente en la pasada administración federal, la cual se hizo impune a través de denominado Pacto por México.

La seguridad es uno de los riegos preponderantes de México, señaló el especialista, tras declarar que el gobierno federal no cuenta con una estrategia en la materia. En este punto refirió que es necesario que se genere una estrategia integral que involucre desde la prevención hasta mejoras en el sistema penitenciario.

“El rubro más apremiante es el rubro de contar con una estrategia de combate a la inseguridad, de la cual carece el actual gobierno, porque la Guardia Nacional es un instrumento que debería ser parte de una estrategia global que no existe, como tampoco la tuvo (Enrique) Peña Nieto, ése es el problema y mientras este gobierno no reconozca que carece de una estrategia no va a cambiar, el tema va a seguir creciendo”, declaró.

A esta problemática, aseguró, se suma la dispersión de la inseguridad en el territorio mexicano, además de observarse que se ha desprotegido a las policías local, municipal y estatal.

Veracruz, NL y SLP aumentan su calificación crediticia

Fitch Ratings aumentó la calificación del estado de Veracruz a “BBB(mex)” desde “BBB-(mex)”. La perspectiva crediticia es Positiva.

La mejora refleja las expectativas de la agencia de que Veracruz mantendrá un desempeño operativo de 7.4% en promedio durante los próximos cinco años, y métricas de deuda adecuadas como consecuencia del proceso de refinanciamiento y/o reestructura vigente.

También, Fitch subió la calificación de largo plazo en escala nacional del estado de Nuevo León a “A+(mex)” de “A-(mex)”, mientras la perspectiva crediticia se modifica a Estable de Positiva.

La nota considera una razón de repago de la deuda y cobertura del servicio de la deuda que se reflejan en un puntaje “a” en la sostenibilidad de deuda, en combinación de su perfil de riesgo de rango medio bajo. Además, la entidad compara favorablemente en las métricas primarias y secundarias contra el resto de entidades pares.

Asimismo, HR Ratings revisó al alza la calificación de “HR A” a “HR A+” al estado de San Luis Potosí, y modificó la perspectiva de Positiva a Estable.

La revisión obedece al desempeño presupuestal de la entidad, así como al bajo nivel de endeudamiento bancario, lo que permanece inferior a lo esperado anteriormente por la agencia. Esto debido al superávit reportado en el balance primario ajustado equivalente a 1.0% de los ingresos totales en el 2018 (contra -1.8% proyectado), donde destaca un adecuado control sobre el gasto corriente.

Por último, S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala global de “BBB2” y en escala nacional de “mxAA+” del estado de Querétaro. La perspectiva se mantiene Estable.

Las calificaciones reflejan la experimentada y prudente administración financiera, que ha llevado adelante políticas que se han traducido en un desempeño fiscal robusto, un nivel de deuda decreciente y la acumulación de reservas en efectivo. (Redacción)