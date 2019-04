Guadalajara, Jal. El crecimiento del ecosistema tecnológico y de innovación que registra Jalisco, supone un desafío tanto para el sector educativo como para las propias empresas que enfrentan dificultades para contratar personal calificado.

De acuerdo con el director comercial de Bosch Sania Guadalajara, Roger Eleutheri, aunque el estado cuenta con ingenieros, la enseñanza del inglés es un reto que deben asumir las autoridades educativas de la entidad.

“Es un desafío en el sentido de que el nivel de inglés de los estudiantes y egresados aquí no siempre cumple con los requerimientos; obviamente para nosotros es un criterio muy importante de selección; sí los encontramos, pero creo que debería haber un esfuerzo en el sistema de educación para que el nivel de inglés sea mejor”, subrayó Eleutheri.

Destacó que la mayoría de los colaboradores en esta sede se dedica al desarrollo de software, ingeniería de hardware, y soluciones de embebidos; y esta unidad de negocios produce soluciones para clientes de todo el continente, principalmente Estados Unidos, por lo que el inglés es indispensable.

Según el reporte anual 2018 de la plataforma “Empleos TI” -portal especializado en vacantes de empresas tecnológicas-, la demanda de perfiles tecnológicos aumentó 32.7% en comparación con el año previo y Jalisco es la segunda entidad que más perfiles especializados demanda, sólo después de la Ciudad de México.

De acuerdo con el director de Bosch, en su sede Guadalajara, la compañía alemana recluta anualmente entre 100 y 150 ingenieros para ocupar las nuevas plazas laborales que genera la firma, pero a ello se añade la reposición del personal que corresponde a la rotación de personal que regularmente se da en el sector de Innovación y Tecnología (IT).

“En la industria de IT, la fluctuación es de 10 a 15% de los empleados que anualmente rotan. No sólo hay que contratar nuevas posiciones, sino que hay que reponer los que salen cada año. No es un problema la contratación, pero es un desafío”, puntualizó el directivo.

Retener talento

Ante el desafío que supone atraer y retener talento, la empresa alemana ofrece un “paquete competitivo” compuesto por salario y prestaciones atractivas, pero, sobre todo, un adecuado lugar de trabajo.

“El lugar de trabajo es muy importante. La gente ya no quiere entrar a un lugar todo gris que no tiene ventanas; nos diferenciamos en este sentido. Lo más importante es la responsabilidad, la propiedad que tú le das a un empleado de lo que está haciendo”, destacó Eleutheri.

