Cancún, QR. En visita de trabajo por el estado, el director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, aseguró que lejos de disminuir el número de los créditos para vivienda en el país, tal como lo han indicado la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), éstos se han incrementado.

La nueva política del Infonavit ha incluso permitido la incorporación de 1 millón de trabajadores que anteriormente no tenían acceso a financiamiento para su vivienda, expuso Martín Velázquez.

El funcionario federal aseguró que “la mentalidad de los empresarios desarrolladores de vivienda sigue anclada en la especulación y la usura que se permitían bajo los esquemas del pasado, pero bajo la nueva administración federal la vivienda es vista como un derecho de los trabajadores y en esa tónica trabaja ahora el Infonavit”.

Sugirió que “echar mano de las expropiaciones sobre las reservas territoriales que actualmente detentan empresas desarrolladoras en Quintana Roo, para dar paso a la nueva política que privilegia que el trabajador adquiera un terreno y construya una casa a su gusto, sin tener que echar mano de la oferta de inmuebles de las grandes vivienderas”.

“Si estos terrenos no se desarrollan y los quieren usar para especular, se tiene que dar una política de expropiaciones con lo que actualmente permite la ley y no debemos tener miedo. No es que haya ya un planteamiento específico para llevarlo a cabo, sino lo que estoy planteando es que se utilicen todas las herramientas legales para evitar la especulación y hacer un uso eficiente de las reservas territoriales a favor de la gente”, aseveró.

A nivel nacional, informó que entre enero y septiembre del 2021 ha crecido la colocación de créditos 11.6% respecto del mismo periodo del 2020, lo cual significa que este año se han colocado 258,748 financiamientos, contra 231,774 del año pasado.

En Quintana Roo, el indicador arroja una caída de 4.54% en el periodo de referencia, con un total de 8,599 créditos, contra 9,008 entre enero y septiembre del 2020, aunque reporta un incremento de 2.85% en el monto total de los créditos otorgados, es decir, mientras que en 2020 el Infonavit otorgó 4,296 millones de pesos en financiamiento para los trabajadores, para 2021 esa cifra creció hasta los 4,412 millones de pesos.

Como parte de su gira de trabajo por el estado, el director del Infonavit entregó 17 certificados del programa Apoyo Solidario, a través del cual se brindan descuentos de 25 y hasta 75% en las mensualidades del crédito, se condonan los intereses complementarios y se aplica un apoyo sobre el saldo actual de la deuda.

Desde el inicio de la operación de este programa, en mayo del 2021, y hasta el corte del 10 de octubre de este año, informó que se han beneficiado a 33,043 acreditados a nivel nacional y 1,410 trabajadores en la entidad.

Canadevi

En septiembre del año pasado, Ari Adler Brotman, presidente de Canadevi local daba a conocer que en entre el 2019 y el 2020 la industria perdió 40% en cuanto a colocación de créditos, y adelantaba que la perspectiva que tenían entonces era que esa tendencia se mantendría en el 2021 y el 2022.

“Mientras en años anteriores Quintana Roo llegó a cerrar el año con cerca de 19,000 casas colocadas, con créditos tanto de los institutos de vivienda, como de la banca comercial, en el 2019 cerraron con 15,000 créditos y en este 2020 son apenas 13,000”, comentó Adler Brotman para El Economista, quien atribuía ese comportamiento a la nueva política de vivienda del actual gobierno federal.

estados@eleocnomista.mx