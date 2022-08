Inflación comienza a ser insostenible para los comercios queretanos, advierte Canacope

Querétaro, Qro. La inflación ha comenzado a resultar insostenible para el comercio local, derivando en que apliquen alzas al consumidor final.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) local, Sergio Martínez de León, destacó que hay preocupación en el sector, debido a que se está mermando el poder adquisitivo de la población.

En paralelo a la inflación que rebasa 8% a nivel nacional, el gasto de los hogares para alimentos se ha elevado hasta 20 por ciento, abundó.

“Nos preocupa porque el poder adquisitivo de las personas (…) Obviamente el dinero pierde valor, el dinero ya no vale lo mismo. (…) Y no podemos sacrificar utilidades, porque vamos a salir tablas y tenemos que vivir de algo, entonces, es tan preocupante la situación”, puntualizó.

Para el comercio pequeño la inflación resulta cada vez menos manejable, por lo que confió en que el gobierno federal implemente un programa que incentive la actividad económica. Resaltó que la inflación no ha subido aún más, debido a que el gobierno federal está subsidiando los combustibles.

Por ahora, a través de la Canacope se ha identificado el impacto de la inflación en los bolsillos de los consumidores, debido a que han comenzado a priorizar su consumo.

“Va a llegar un momento en el que no vamos a poder manejar (la inflación), no vamos a poder sacrificar tantas utilidades; de la meseta que estamos –porque no tenemos crecimiento– en algún momento las personas van a tener que seleccionar y ya están teniendo prioridades en su consumo y eso le pega a la activación económica”, abundó.

De momento, la cámara no reporta comercios en riesgo de cierre; no obstante, la proyección de crecimiento anual la redujeron de 2.2 a 1.8 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Querétaro, Fabián Camacho Arredondo, reconoció que han comenzado a aplicar alzas de 3 a 6% en los precios finales al consumidor, de acuerdo con el tipo de producto, a consecuencia de la presión inflacionaria.

La inflación, abundó, impacta en mayor medida a productos que provienen del campo y que son alimentos imprescindibles.

“También hemos resentido el tema del impacto inflacionario en combustibles y en insumos necesario para el traslado; todo lo que venga de carreteras, de cruce de fronteras, de otros estados, está resintiendo este impacto inflacionario, ya en algunos establecimientos, hay algunos negocios que no han podido contener el alza en precios y han tenido que traducir esta inflación a precios directos al consumidor”, agregó,

El comercio local está optando por implementar dos estrategias: la suma de sectores en particular que están consensuando algunos descuentos, tal es el caso del papelero; la segunda vertiente está relacionada con las industrias restaurantera y hotelera, con la finalidad de sustituir insumos por productos locales.

“El desafío es amplio porque la demanda es alta, no se puede sustituir todo en un sólo ejercicio, sin embargo, estamos comenzado a fortalecer este tipo de iniciativas porque reconocemos que el tema inflacionario (…) no sólo será fenómeno de este cierre de año, sino de un fenómeno global que veremos recurrentemente por toda la cadena de suministro”, acotó

Durante el primer trimestre del año, las actividades terciarias –relacionadas con el comercio y servicios– fueron el principal soporte del crecimiento económico del estado, al aportar 1.3 puntos porcentuales del crecimiento anual de 2.2% que registró la entidad, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

