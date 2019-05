Guadalajara, Jal. Al cierre del segundo bimestre del año, la inflación en la zona metropolitana de Guadalajara se ubicó en 2.8%, con lo que el poder adquisitivo de los trabajadores tapatíos registró una pérdida significativa, afirmó el investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, Héctor Luis del Toro.

El también responsable del análisis bimestral de la canasta básica en la zona metropolitana de Guadalajara, dijo a El Economista que para adquirir los 121 productos de la canasta básica que incluye el análisis, una familia de cinco integrantes requiere una percepción mensual de 10,858 pesos; es decir, el equivalente a 3.5 salarios mínimos vigentes.

“Esta canasta básica que yo conformo, está compuesta por 121 artículos que involucra productos alimenticios, cuidado personal, cuidado de la casa y cuidado de los niños pequeños, sin considerar servicios; no considero el transporte, no considero las gasolinas, no considero el gas doméstico, ni la electricidad ni el agua, ni cuestiones médicas o de educación, y me da una inflación muy por encima de lo que reporta el sector oficial”, dijo el académico.

Destacó que el sector oficial, a través del Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó para el mismo período enero-abril, una inflación acumulada de 0.50% lo cual, dijo, “es poco creíble debido a la situación económica que estamos atravesando. Mi estudio arrojó en el primer bimestre 1.8% y el segundo bimestre 2.8% de inflación”.

De acuerdo con el catedrático del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), con base en su análisis bimestral de la canasta básica en la zona metropolitana de Guadalajara, una familia de cinco integrantes requiere de cinco salarios mínimos para acceder a los mínimos de bienestar que requiere.

“Habrá qué reflexionar para qué alcanza el salario mínimo; si hablamos de los 102 pesos con 68 centavos por día que están vigentes en este momento. Aquí nos daremos cuenta que ha sufrido significativa pérdida el poder adquisitivo trayendo como consecuencia serios problemas a la población”, subrayó Del Toro Chávez.

Según el análisis del CUCEA, en el 2018 la inflación acumulada al segundo bimestre del año fue de 3%, mientras este año asciende a 2.8 por ciento.

“En el 2017 la situación era todavía más complicada, porque tuvimos en el primer bimestre una inflación de 4.33% y el segundo bimestre de 6.04% y el salario mínimo vigente ese año era de 80 pesos con 04 centavos”, indicó.

