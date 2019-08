Cancún, QR. El desconocimiento de los patrones de comportamiento del sargazo, que ha impedido determinar si continuará llegando con regularidad a las costas, así como el elevado monto de recursos que se requiere para su industrialización, han frenado la cristalización de inversiones para el aprovechamiento de esta alga.

Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, explicó que el gobierno estatal ha ofrecido incentivos a la inversión e incluso terrenos para el establecimiento de empresas que puedan aprovechar el sargazo, sin embargo, dijo, ninguno de los proyectos que se les han presentado se ha cristalizado.

“Aunque hemos dicho que hay que aprender a vivir con el sargazo, aún no sabemos las cantidades en las que continuará llegando; pueden variar las curvas, es muy difícil entender el fenómeno”, explicó.

“Son más de 5,000 kilómetros los que existen hasta el punto donde se genera el fenómeno; en esa distancia las condiciones son muy cambiantes; lo único que se puede decir es que el sargazo seguirá llegando por muchos años más, sin embargo, las cantidades serán muy variables por diversos factores como el clima, las corrientes marinas, el viento, etcétera”, añadió.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente reconoció que incluso a estas alturas del año es todavía muy difícil dar una cifra precisa respecto al volumen de sargazo que ha recalado en las costas del estado, aunque, añadió, existen algunos cálculos que hablan de que se ha recibido una cantidad equiparable a la del año pasado.

Sobre el número de proyectos que se le han presentado al gobierno del estado de Quintana Roo para aprovechar industrialmente el sargazo, el funcionario refirió que “muchos nos traen las pruebas de que es factible aprovecharlo de distintas manera y nosotros los hemos convocado a invertir, hemos ofrecido facilidades en obtención de permisos estatales, además de que les hemos ofrecido terrenos en préstamo o comodato para instalar sus empresas, pero hasta el momento no se ha concretado ninguno, salvo algunos proyectos de uso artesanal del alga”.

Falta estructura

Arellano Guillermo consideró que además de la incertidumbre que genera el no saber la cantidad de sargazo que llegará cada año, hace falta un plan de negocios bien estructurado, “ya que la industrialización requiere inversiones fuertes. También están haciendo falta esquemas financieros, estudios de mercadeo, es decir, inversión directa que permita comprobar la viabilidad de una inversión en este ramo”, acotó.

En entrevista previa, Bernardo Cueto, director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento, expuso que están ofreciendo incentivos a la inversión para el aprovechamiento del sargazo, como la condonación o descuento del Impuesto sobre Nómina durante el primer año de operaciones, así como descuentos en trámites estatales y gestión de permisos municipales.

Además, están dando acompañamiento a las empresas que les han presentado los proyectos más viables ante instituciones de financiamiento internacional.

Urge que la zona sur de Quintana Roo detone: CCE

Cancún, QR. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chetumal (CCE), Eloy Quintal Jiménez, pidió acelerar los proyectos para la capital de Quintana Roo, pues la economía está dando muestras de una desaceleración.

Refirió que recientemente la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado les presentó un panorama de la situación actual de Chetumal, el cual arroja que el desempleo ha incrementado 2% anual en los últimos tres años, lo cual contrasta con el dinamismo laboral que presenta la zona norte de la entidad.

“Mientras ciudades como Cancún o la Riviera Maya apuntalan los indicadores de empleo que mantienen a Quintana Roo como uno de los estados con mayor creación de trabajos y menor tasa de desocupación, la zona sur sigue aislada de ese dinamismo económico y con la misma dependencia a los puestos laborales que genera el aparato burocrático del gobierno del estado”, dijo.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Quintana Roo generó 18,243 empleos formales, con lo cual fue la séptima entidad con mayor creación de plazas.

“Ese dinamismo no lo estamos sintiendo en el sur del estado y no es sólo por el indicador de 2% en crecimiento de desempleo, sino que tampoco en los últimos años se ha podido diversificar la economía porque simplemente no ha habido inversiones nuevas en esta zona del estado. El comercio, que era una parte vital de la economía de Chetumal, también ha venido a la baja con el declive de la zona libre de Belice y son cada vez menos los visitantes que vienen a realizar compras a esta zona del estado”, añadió el líder del CCE.

Ante este panorama, puntualizó, urge que el gobierno del estado cumpla con los plazos anunciados para la puesta en marcha del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (PIRFE), que recién inició la construcción de las primeras cuatro naves industriales, pues se trata de un proyecto con el potencial para detonar las anheladas inversiones que desde hacer años necesita la capital del estado.

Pero no se trata de apostar sólo al PIRFE, dijo, sino de abrir las posibilidades de inversión a otras áreas de la economía que también necesitan impulso.

[email protected]