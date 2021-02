Querétaro, Qro. La delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) rechaza que la Covid-19 sea considerada como una enfermedad del trabajo.

El presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, consideró que la pandemia no representa un riesgo dentro de los centros de trabajo, por lo que de implicar esta clasificación un aumento en tarifas que erogan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los industriales estudian ampararse.

“Es absurdo, porque no es un riesgo de trabajo, lo que están tratando de hacer es que a través de esta medida se incrementen las cuotas, toda vez que al clasificar esto como un riesgo de trabajo va a jugar para el manejo de las cuotas del seguro social, nos parece que es tremendamente injusto y va exactamente en contra de lo que estamos pidiendo que es apoyo para generar empleo, pero en este sentido parece que no hay sensibilidad, se trata de incrementar el riesgo de trabajo y que las empresas paguen más seguro social”, pronunció.

Actualmente, argumentó, la calidad del servicio de salud del IMSS que reciben los trabajadores no es acorde con las tarifas que se erogan.

“La actitud recaudadora del seguro social ha sido absurda. (...) Es absurdo que en lugar de estar inventando estas reglas deberían dar el servicio que hemos estado pagando durante años los empresarios y los trabajadores. (...) Seguramente nos vamos a amparar, pero es muy triste que el gobierno no entienda que estamos juntos en esto, no se trata de estarnos agrediendo, estos son momentos en solidaridad, deberíamos pensar en la vacuna”, declaró.

El empresario aseguró que más implicaciones monetarias representaría un nuevo quebranto para las empresas que aún no salen de la crisis económica que vivieron en 2020. Añadió que la operatividad del seguro social se ha convertido en un esquema recaudatorio e ineficiente, que no responde a las necesidades sanitarias de la población trabajadora.

“Entendemos que la recaudación del gobierno ha bajado, eso es entendible, pero es un momento donde un tipo de endeudamiento se justifica. (...) Lo que va a pasar es que las tarifas que estamos pagando se van a incrementar, de por sí el seguro social me parece que es muy costoso, me parece que no recibimos a cambio lo que estamos pagando, es un sistema que a lo largo de los años se ha convertido en un sistema recaudatorio e ineficiente, porque los trabajadores no reciben la calidad que deberían de tener y lo estamos viendo ahora con el Covid”, abundó.

En relación con el exhorto que emitió el Congreso la Unión, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actualice las tablas de enfermedades del trabajo e incluya al Covid-19, la STPS precisó que el reconocimiento del SARS-Cov-2 como enfermedad de trabajo, está sustentado en el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo que define como enfermedad de trabajo todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, que tiene como resultado secuelas o la muerte del trabajador.

Por lo que el virus ya se encuentra contemplado como enfermedad de trabajo en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en la fracción 136, relativa a la virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a virus, mononucleosis infecciosa, poliomielitis y otras); motivo por le que le IMSS publicó el 03 de abril del año pasado los criterios de calificación para casos con coronavirus como enfermedad de trabajo, donde se establecen mecanismos para poder reconocer esta enfermedad no sólo en los casos de las personas trabajadoras del mismo Instituto, sino para todas las personas trabajadoras afiliadas al IMSS.

Con base en dichos criterios, los trabajadores que soliciten incapacidad temporal a causa del SARS-CoV-2 serán beneficiados con el seguro de riesgos de trabajo del instituto, siempre y cuando las investigaciones determinen la relación de causa-efecto, es decir, de trabajo-daño.

Industriales buscarán adquirir vacunas

En relación con la vacuna de Covid-19, la delegación de Canacintra está a la expectativa de que en el mercado haya disponibilidad de dosis, con la finalidad de adquirirla y aplicarla tanto a los trabajadores como las familias de los mismos.

Sin embargo, reconoció que esta estrategia está a expensas de la disponibilidad del inmunizador, por lo que en el mejor de los casos podría tardar de tres a cuatro meses, esperando a que grandes países terminen sus procesos de vacunación y haya sobrantes.

