Querétaro.- La delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) exhibió su preocupación tras la renuncia de quien fungiera -hasta antes del mediodía de este martes- como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Carlos Urzúa Macías.

El presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, lamentó la dimisión de Urzúa, tras calificarlo como un hombre inteligente y cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que esta baja en el gabinete presidencial podría ser un factor de inestabilidad para el país.

“Tiene colaboradores que no le han ayudado mucho, eso incluso lo han dicho otros colaboradores de presidente, ojalá que llegue el momento en que empiece a rodearse de buenos colaboradores y empiece a dar los resultado que estamos esperando; él (presidente) tiene buenas intenciones, pero le hace falta un mejor equipo, me parece que Carlos Urzúa es un hombre inteligente, ojalá que este proceso no nos perjudique, que no genere falta de estabilidad en el país” declaró.

Esta coyuntura en el gobierno federal -dijo- debería ser percibida por el presidente como una oportunidad para reorientar decisiones.

“Un tema complicado el de la renuncia del secretario Urzúa, era uno de los colaboradores más cercanos al presidente. (...) Evidentemente está hablando de diferencias que como sector privado nos preocupan mucho, otra vez el apoyo al presidente, ojalá que le vaya bien al presidente, ojalá que sea una llamada de atención fuerte para que empiece a escuchar un poco más y mejor porque en algunos temas aparentemente por lo que dice la renuncia ha sido un poco impositivo en su manera de ver y la visión de gobierno” pronunció.

Durante el mediodía, Carlos Urzúa anunció su renuncia como titular de la SHCP, argumentando que presenció discrepancias en materia económica, aunado a que -señaló- en la administración federal se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.