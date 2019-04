La industria manufacturera de las entidades federativas presenta una situación endeble al inicio de la actual administración federal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los primeros dos meses del 2019, el valor de la producción manufacturera del país cayó 1.7% a tasa anual real, resultado que derivó de las disminuciones en las regiones del Bajío (10.8%), centro-norte (5.0%) y sur-sureste (1.5%); mientras el mayor incremento se observó en la frontera norte (2.1 por ciento).

Especialistas consultados coincidieron en que la incertidumbre por la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una política federal que inhibe la inversión, el desabasto de gasolina, la toma de vías férreas en Michoacán, así como el repunte de violencia, fueron los principales factores que mermaron la industria manufacturera.

El caso que más es el del Bajío, región que registró el mayor dinamismo económico en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que el descenso de 10.8% en la producción manufacturera fue el peor resultado, en igual periodo de comparación, en la última década.

Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que el desabasto de gasolina, provocado por el combate contra el robo de combustible iniciado en enero, afectó a las actividades económicas, especialmente automotriz y aeronáutica, de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, entidades que conforman el Bajío.

“Lo que sucedió con el Bajío fue que se afectó la logística de exportación. Sus productos para llegar a otros países forzosamente tienen que pasar por el interior de la República vía carretera, si llega una crisis que altere estas vías de comunicación el sector manufacturero cambia”, ahondó.

Para José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), la caída en la industria manufacturera se debe en gran medida a la dura negociación del T-MEC.

“Ahora se puede notar más por la acumulación del tiempo y de las pérdidas económicas, lo que vemos es que los estados que más aglomeran a las empresas manufactureras, ante la desaceleración que se vive en el país, son los más afectados. Durante el proceso de renegociación se movieron inversiones a Estados Unidos”, señaló.

“Por este fenómeno, llegó una desaceleración económica, y esto implica que ya se está afectando el bienestar de las familias, por ello debe darse un programa emergente para paliar estos efectos”, acotó.

El académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Humberto Banda Ortiz, manifestó que otro factor que mermó al Bajío fue la toma de vías férreas en Michoacán, cuyo origen fue por el conflicto magisterial, en donde la distribución de materiales para armados automotriz y aeronáutico se detuvo.

De igual forma, expuso, esto es reflejo de una política federal que ha dejado atrás al Bajío, ya que no se les han dado incentivos fiscales y ni fomentado acciones que incentiven la inversión.

“Otro elemento es el político, las administraciones que están en los estados que conforman el Bajío pertenecen a partidos políticos diferentes al de la administración federal, esto también tiene que ver con que por lo mismo la región no es prioridad para que haya un crecimiento económico”, expresó el especialista.

Frontera norte, la mejor

Los factores que causaron el crecimiento de la manufactura en la frontera norte en el primer bimestre del 2019 fueron ubicación geográfica, política federal que ha promovido los incentivos fiscales y desarrollo de infraestructura carretera por parte de administraciones locales, indicó el presidente del Colegio Estatal de Economistas en Baja California, Domingo Ramos Medina.

Subrayó que un factor determinante que ha originado el buen posicionamiento de las actividades manufactureras de la frontera es la cercanía con el sur de Estados Unidos. “Tenemos la ubicación geográfica, y en los últimos años se ha incrementado la inversión, por lo mismo, se ha dado un repunte en la parte aeroespacial, armado electrónico, desarrollo de instrumentos cirujanos, metalmecánico y textil”.

“A los empresarios de la Unión Americana se les hizo óptimo invertir en la frontera norte antes que en el centro del país, ya que se le ha dado mayor preferencia a esta región en las discusiones comerciales”, agregó.

Otro punto, destacó, es que se ha invertido en obra pública, las autoridades municipales y estatales han inyectado recursos en el desarrollo de infraestructura, han creado puentes y carreteras para que los demás países vean que prevalecen la competitividad y comunicación.

“Se debe reconocer que las políticas federales han ido enfocadas a promover crecimiento e inversión en la frontera norte de México, se han dado incentivos fiscales como la zona libre. Hay una política intensiva para apoyar al norte del país”, exteriorizó Ramos Medina.

Debilidad

El Occidente de México apenas mostró un aumento de 0.04% anual real de la producción manufacturera en los primeros dos meses del año, producto de las contracciones en Jalisco, Nayarit y Colima.

El presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, Alejandro Sierra Peón, comentó que la crisis de combustible, la toma de vías férreas en Michoacán, junto con la desaceleración económica internacional, causaron este comportamiento.

“Jalisco, Colima y Nayarit se vieron afectados por todos estos factores, pero también debemos ver la situación nacional, donde se ha registrado una desaceleración económica y se ha visto que se han apoyado más a actividades económicas como minería y petroquímica”, enunció.

Sierra Peón declaró que se ha fomentado una política pública que no está enfocada a las actividades manufactureras, sin embargo, “es ahora cuando las autoridades estatales deben ayudarse y apoyarse entre sí para levantar sus industrias”.

“También debemos reconocer que es una nueva administración federal la que guía y como en todo cambio de gobierno el primer año es el más difícil, porque es una curva de aprendizaje”, detalló.

El director del Idic sostuvo que la disminución de la industria manufacturera en el occidente se debe a que las entidades optaron por enfocarse en la producción y armado de equipo de cómputo, el cual ha presentado desplomes en las ventas.

Michoacán fue la excepción en la región y exhibió un incremento en la producción manufacturera. “En términos relativos, no hay una gran residencia manufacturera exportadora, de igual forma la entidad no tuvo muchos problemas con el conflicto de la toma de vías férreas, ya que las empresas ubicadas en este estado podían optar por otras vías de acceso, es decir, no dependían como el Bajío o Jalisco”, aseveró.

Diversificación

El centro del país fue una de las zonas que registró una tasa positiva en la industria manufacturera (0.9%), resaltando el ascenso en Puebla (16.2%) y la merma en el Estado de México (2.7%), el motor nacional en el sector.

De la Cruz Gallegos aseguró que el centro es muestra de lo que las entidades deben hacer: diversificación sectorial, “contrario a lo que hay en el Bajío, donde todas las empresas tienen el mismo giro que es el armado automotriz y aeronáutico”.

“Es importante que las entidades de una región apuesten por la diversificación de actividades, así se evita que colapse una economía regional, en el centro de alguna forma podemos ver que se tomaron buenas decisiones”, reveló.

Sobre el Estado de México, refirió que “le afectó la gran concentración de empresas dedicadas al armado automotriz y equipo de cómputo, industrias que están en desaceleración”.

“Puebla es la otra cara de la moneda, dedicada al sector textil, es cierto que concentra una planta particular de automóviles, pero por no centrarse en esto y apostar por atraer otros mercados es que ha crecido”, acentuó.

Zozobra

Para Jorge Antonio Acosta Cázares, especialista de la Universidad Veracruzana, en el sur-sureste de México no se ha apostado por una política pública que fomente el crecimiento de la industria manufacturera, “esto es por la inseguridad que vive la región y la falta de vías de comunicación”.

Sustentó que a pesar de los cambios de administraciones estatal y federal, en Veracruz, la excepción en la región, la inversión en la manufactura continúa.

“Tal vez el crecimiento que se está dando para Veracruz es por el discurso político federal, pero en la realidad hay un ambiente de que no hay estímulo, no veo que lleguen empresas y se fomente el empleo. La poca inversión que llega es por las grandes empresas que tienen que ver con la producción de petróleo y gas”, dijo.

“Se necesita apoyar al sur-sureste de una manera eficiente, pero con este panorama nacional será más difícil, ya que las políticas públicas federales no van orientadas a atraer la inversión”, adicionó.

