Querétaro, Qro. Ante las restricciones para la circulación de vehículos de carga en la capital de Querétaro, la industria logística insta a que esta regulación se concentre principalmente en unidades de largo itinerario, debido a que representan hasta 40% de los vehículos de carga que ingresan a la ciudad.

El vicepresidente del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro (CILQRO), Jorge Rodríguez y Rodríguez, dijo que este tipo de unidades -al no tener como destino el estado- pueden optar por vías alternas como el Libramiento Apaseo-Palmillas y el Libramiento Poniente a San Luis Potosí.

"Cerca de 40% del tráfico pesado no hace escala en Querétaro, entonces el largo itinerario sí estamos de acuerdo (en regularlo), el largo itinerario no debe pasar por Querétaro y eso lo apoyamos. Hemos estado platicando con las autoridades, están en la mejor disposición, tal vez lo que se está buscando es encontrar cómo sedemos un poco ciertos horarios y cómo hacerle también para no ser tan rigoristas", dijo Rodríguez y Rodríguez.

La restricción entrará en vigor en marzo y deriva de la implementación del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del municipio que restringe la circulación de unidades de carga pesada (de más de 3.8 toneladas) en un horario de 06:00 a 22:00 horas.

En el artículo 57, el reglamento detalla que los vehículos de transporte de carga con un peso mayor a 3,857 kilogramos no podrán circular por las vías públicas de competencia municipal, estatal o diversa que hayan sido transferidas al municipio y las que hayan sido convenidas con el estado o la federación para tal efecto.

El reglamento, como se planteó inicialmente, impactaría cadenas de suministro tanto industriales como de bienes y servicios, explicó el vicepresidente del clúster.

"Definitivamente, como está el reglamento no es funcional, sabemos que todavía tenemos un mes, esto inicia el 4 de marzo, (las autoridades municipales) están en la mejor disposición, creemos que estamos muy a tiempo y sólo hay que reorganizarnos (...) Yo veo buena disposición, como clúster hemos ayudado bastante, también a sugerir, a decir que estas rutas solo pueden cruzar por la Carretera 57, de otra forma sería muy costoso darle la vuelta, voy de acuerdo que las de San Juan del Río pueden tomar el Libramiento de Palmillas, pero colaborando todos", apuntó.

Por tanto, cámaras empresariales, organizaciones de transportistas y el clúster han entablado reuniones con representantes de la administración municipal, a fin de plantearles sus inquietudes y proponer ajustes al reglamento. Por ello, dijo, se les ha solicitado a las compañías información relacionada con los itinerarios y horarios de circulación.

"Hay que concientizar a los empresarios que en estos horarios ya no se va a poder (transitar) y vamos a ajustarlo, esa es la parte buena que veo que vamos a colaborar, hacer ajustes o habrá excepciones; por ejemplo, los químicos no pueden circular de noche, tiene que circular de mañana por una norma, o sea hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí en ciertos horarios no podrán circular (...) Tenemos que colaborar (...) Esto no nada más le pega a la industria, le pega a la sociedad, a la central de abastos, y también hay que ver otra cosa: no todo el tráfico es del transporte", puntualizó.

Por la Carretera 57 –una de las principales vialidades que cruzan por al capital- circulan cerca de 6,000 vehículos pesados al día, tanto de entrada como de salida, es decir, vehículos de largo itinerario y los que hacen distribución de mercancías en la ciudad, de acuerdo el secretario de Movilidad del municipio, Saúl Obregón Biosca.

La presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Lorena Jiménez Salcedo, declaró que aunque el sector está a favor de que se regule el paso de este tipo de unidades, el reglamento debe ser ajustado, dado que de lo contrario podría afectar las cadenas de suministro del estado y de la región.

