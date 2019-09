Para el siguiente año, en la capital del país quedará prohibida la comercialización y distribución de bolsas de plástico, mientras que para el 2021 estarán restringidos otros productos, como cubiertos. Ante esta situación, las empresas dedicadas a este sector y que se encuentran en la urbe podrían trasladarse al Estado de México.

Raúl Mendoza Tapia, director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), en entrevista con El Economista, afirmó que el gobierno mexiquense han mostrado preocupación por la situación que enfrentan las empresas capitalinas, luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas a los artículos 3, 6 y 25 de la Ley General de Residuos Sólidos.

Detalló que el plan que está desarrollando la Iniciativa Privada con autoridades del Estado de México buscaría trasladar 50% de las más de 700 fábricas ubicadas en la capital.

“Efectivamente, no descartamos este escenario que representa una buena opción. La entidad está llena de oportunidades. Operar desde el Estado de México nos ayudaría a llegar a más lugares, podríamos optimizar tiempos, por ejemplo llegar de manera más directa al Bajío y a otras partes del centro”, dijo.

De acuerdo con el empresario, el plan consiste en ubicar nuevos puntos logísticos dentro de la entidad y así instalar las compañías. También se planea hacerles llegar incentivos fiscales para la compra de equipos y transportación.

Mendoza Tapia explicó que de igual forma están por incluir al proyecto desarrollar más mecanismos de evaluación y certificación, “donde países que han logrado la transición de la industria de los plásticos los evalúen y ayuden”.

En ese sentido, el director general de Anipac subrayó que el plan de traslado está en proceso de elaboración y se sigue evaluando la posibilidad de efectuarloo, debido a que aún queda pendiente hablar con las autoridades capitalinas.

“Lo que estamos haciendo es buscar diálogo con las autoridades capitalinas, cuando se elaboraron las modificaciones a la legislación no se convocó a la IP. Dijeron que para el paquete presupuestal del 2020 evaluarían otorgarnos incentivos fiscales. En caso de que el panorama sea más difícil el traslado sería muy posible”, acotó.

Raúl Mendoza subrayó que están riesgo más de 38,000 empleos directos en la capital del país.

Nuevas tecnologías

En ese sentido, el director general de Anipac subrayó que ha estado trabajando en una serie de propuestas para presentar al gobierno capitalino, donde se resalta la aplicación de tecnologías digitales en la cadena de valor.

Reiteró que la industria 4.0 se está aplicando en el sector plástico para así producir elementos no contaminantes.

“Hay países cuyas industrias de plásticos ya efectúan análisis y gestión de datos por medio de sistemas de inteligencia, esto permite que se optimicen los procesos de automatización y transformación, por ejemplo, se utilizan impresiones 3D de materiales. Justamente esto estamos proponiendo pero buscamos apoyo”, dijo.

Además de optimizar los sistemas de producción, el empresario hizo énfasis en que la IP no es la única responsable del daño al ambiente "y eso las autoridades locales deben tener presentes".

“El problema de la contaminación por parte de los plásticos tiene varios responsables. Por un lado, el gobierno no tiene las suficientes instalaciones para reciclaje, por otro lado la sociedad no cuenta con cultura cívica y también estamos nosotros, donde no hemos hecho una producción inteligente. Nosotros proponemos ayudar con campañas educativas para la población”, aseguró.

“Se le acusa a la industria del plástico como la mayor responsable de contaminar, pero la realidad es que todos tenemos la misma participación. Necesitamos una coordinación entre autoridades, IP y sociedad”, subrayó.

Más preocupaciones

El director general de Anipac aseguró que al sector se le suma otro reto debido a que en este mes en la Cámara de Diputados, Morena presentó una iniciativa de ley para prohibir en todo el país la comercialización y entrega de plásticos.

“Actualmente también tenemos otra preocupación, hay una iniciativa que trae Morena de prohibir la comercialización de plásticos de un solo uso en todo el país. Lo que nosotros opinamos, con todo respeto, es que se deben revisar los casos estatales, tanto los casos de éxito y los daños. Lo que los estados y el país necesita es una legislación a mediano plazo, no podemos cambiar a la industria en un año, se necesitan más tiempo”, finalizó.

