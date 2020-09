Querétaro, Qro. La reactivación de la industria aeronáutica se mantiene como un proceso lento, por debajo del ritmo de recuperación de otras industrias.

El secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, Miguel Rodríguez Navarro, expuso que los trabajadores de este sector enfrentan un difícil escenario, debido a que la recuperación de la industria será a paso lento, lo que podría derivar en que haya una menor ocupación de perfiles de alto nivel técnico.

“Vemos que la recuperación dentro del sector aeronáutico va a ser muy lenta, muy lastimada y que los compañeros que trabajan dentro de ese sector, que son técnicos muy especializados, una de dos: o bajan sus aspiraciones económicas para poder encontrar un trabajo o definitivamente va a ser muy difícil que encuentren un trabajo (...) La industria aeronáutica está muy golpeada”, refirió.

La reactivación industrial del estado -contextualizó- avanza acorde con las condiciones de mercado de cada sector; la industria aeronáutica sigue mostrando un menor dinamismo tras la reactivación que arrancó el 1 de junio.

Dentro del impacto que ha tenido la industria aeronáutica, las aerolíneas -aunque han retomado algunas frecuencias- siguen operando a ínfimos niveles, sin que de momento haya un restablecimiento total de las operaciones.

“Las aerolíneas todavía no despegan, sí ha habido un aumento de las frecuencias en algunas aerolíneas y aeropuertos, pero no despegan, pareciera que cada sector es distinto, pero no hay una ola (de recuperación) como en otras crisis, cada uno va tomando su distinto aire y estaremos en espera de cómo se va comportando al final el mercado y el consumidor”, mencionó.

En el estado radican más de 80 empresas e instituciones evocadas a este sector productivo, que -hasta antes de la pandemia- empleaban a cerca de 12,000 trabajadores, de acuerdo con información del Aeroclúster de Querétaro. Mientras que el clúster integra a 70 miembros en la entidad, que emplean a 9,500 personas.

En contraste -expuso- la industria automotriz ha retomado mejores niveles de producción tanto en el ámbito nacional, como en el mercado global.

“Hay una realidad para cada uno de los sectores, el sector automotriz de manera muy sorpresiva ha tenido un respiro importante durante la pandemia y ha habido una muy buena respuesta por parte de las armadoras, particularmente en el extranjero. Hemos visto que la venta de vehículos ha ido a la baja, pero al final la producción de vehículos de las armadoras instaladas tanto en México, como en el extranjero, ha ido al alza, así lo marcan los requerimiento que llegan a la proveeduría local”, pronunció.

Durante junio, la manufactura por fabricación de equipo de transporte continúo con variaciones a la baja en el valor de producción reportado en el estado, al registrar una caída de 14.3% respecto a igual mes del 2019, detalla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades industriales del estado se encuentran en promedio a 70% de sus capacidades de producción, previendo llegar a 80% al cierre de año, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

