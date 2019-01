Querétaro, Qro. El desbasto de combustible ha generado que las gasolinerías caigan en incumplimiento de contratos, aunado a la constante rotación de personal que se ha agudizado en este sector.

El gerente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (Uesqro), Enrique Arroyo Enzastiga, destacó que este escenario deriva en pérdidas económicas.

“Ha habido grandes pérdidas económicas, todavía no tenemos cuantificado a cuánto ascienden. Tenemos por ahí una rotación de personal que nos provocó el hecho de no poder contar con producto y algunas afectaciones con algunas empresas en las cuales ya teníamos algunos contratos para comercializarles el producto y no lo pudimos surtir”, expuso.

Los contratos que se cubrieron son para abastecer principalmente a empresas que ofrecen servicios de transporte y distribución, como transporte de personal y traslado de mercancías, entre otros, toda vez que es amplia la gama de giros a las que abastecían de combustible.

Con estas firmas, expuso el gerente de la unión, se establecen esquemas de trabajo denominado de prepago.

Los socios de la Uesqro, dijo, realizarán un balance de las implicaciones económicas del desabasto al cierre de enero.

Distribución

En tanto, el abasto de combustible llegó a una cobertura de 70% en el servicio que se brinda en el estado, durante este martes, reporta Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa del estado registró una disponibilidad de 12,800 barriles distribuibles.

La Secretaría de Gobierno de Querétaro comunicó que el subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex, Josafat Muñoz, notificó que el domingo 13 y el lunes 14 de enero estuvieron a la venta 40,000 y 41,000 barriles, respectivamente, lo que permitió contar con un mayor porcentaje de abastecimiento de gasolinerías.

Aunque se reconoce que no se ha regularizado el abastecimiento en 100%, existe una mejoría en la distribución y se mantiene una operación de 70%, principalmente en el suministro de gasolina Magna.

De acuerdo con el gobierno estatal, se prevé que el próximo fin de semana se restablezca el suministro de combustibles en el estado.

Las deficiencias en el suministro de combustible comenzaron desde octubre del 2018, reporta el gerente de la Uesqro.

No obstante, fue el 31 de diciembre del año pasado cuando la problemática se agudizó con el cierre de los ductos que abastecen a las gasolinerías.

Los municipios de la zona metropolitana y San Juan del Río son las demarcaciones que inicialmente reportaban mayores afectaciones.

[email protected]mista.mx