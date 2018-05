Cancún, QR. Tres de los municipios evaluados hasta el momento por la organización Transparencia por Quintana Roo (Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel) incumplen en transparencia.

Es decir, de las 50 fracciones del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, el cumplimiento de estas demarcaciones es menor a 20%, con información disponible en los portales oficiales al cuatro trimestre del 2017.

En el caso de Benito Juárez, la organización refiere que el actual gobierno municipal, encabezado por Remberto Estrada Barba, cumple con apenas 12% de las 50 fracciones.

Para el análisis, Transparencia por Quintana Roo divide en cuatro grandes rubros las diferentes obligaciones en materia de transparencia para los ayuntamientos y demás sujetos obligados: normatividad y facultades, metas y objetivos de planes y programas, información de interés general y rendición de cuentas financieras.

Mientras, Cozumel obtuvo 20% de cumplimiento. Por rubro, los resultados fueron los siguientes: 100% de incumplimiento en metas y objetivos de planes y programas, 89.5% en información de interés general, 77.7% en normatividad y facultades y 58.8% en rendición.

“Por ejemplo, en la fracción XXXIII del artículo 91 se le obliga a publicar los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado. Esta fracción no cuenta con información publicada de ningún año, y el municipio de Cozumel no justifica ni motiva por qué no hay información. Siendo, por ende, un notorio incumplimiento de la norma que por ley los obliga”, se lee en el análisis.

Para el ayuntamiento de Isla Mujeres, el cumplimiento de las 50 fracciones del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado fue de apenas 6%; de los cuatro grupos temáticos, destaca 100% de incumplimiento en normatividad y facultades y en metas y objetivos de planes y programas.

“Aunque su portal de transparencia es moderno y fácil de navegar, y los recursos invertidos en ello están a la vista, el portal evidencia una nula ejecución de su Plan Rector, las estadísticas no mienten, 94% de incumplimiento en la aplicación de la normativa estatal para transparencia es evidencia suficiente”, subraya la organización.

Sin sorpresas

Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia y recién nombrada miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, comentó que no sorprenden los resultados que están arrojando los municipios en el tema de transparencia, pues tal como está diseñado el sistema hace muy difícil que haya pleno cumplimiento de la ley.

Explicó que, en el caso de los ayuntamientos, el órgano garante de hacer cumplir la normatividad está compuesto por funcionarios designados por el propio presidente municipal, es decir, servidores públicos carentes de autonomía.

estados@eleconomista.mx