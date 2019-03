Querétaro, Qro. La incertidumbre en la ejecución de recursos federales para obra pública ha generado mayor participación de empresas constructoras en los procesos de licitación.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos, explicó que han percibo menor dinamismo de planteamientos de obra a causa de los recortes federales; lo que ha motivado que haya más firmas interesadas en participar en las convocatorias.

“Lo que está pasando a nivel de municipios y del estado, es que hay un descontrol tremendo por la restricción económica que viene de nivel federal, entonces como esa participación económica entraba aquí al estado y a los municipios, pues ahora se están reorganizando las obras, porque ya no son los montos que esperábamos. A tal grado que en la mayor parte de los municipios todavía no tienen fijo de cuánto disponen, porque todavía están en proceso de arreglar el tipo de obras que se van a ejecutar”, refirió.

Por tanto, se ha observado mayor competencia en los concursos de obra federal, situación que se replicaría en los proyectos tanto de obra estatal como municipal.

Al haber menor disponibilidad de obras, acotó, también ha incrementado la presencia de constructoras foráneas en concursos locales.

Frente a las empresas foráneas, las firmas que radican en el estado tienen ventajas en el manejo de sus costos indirectos, que son menores en relación con las constructoras foráneas; tienen que cubrir los gastos que les genera establecerse en el estado.

“La desventaja es que los constructores de fuera muchas de las veces traen gente de fuera, ellos pagan impuestos de donde son, si no es de aquí no hay derrama de impuestos. Y también a las autoridades muchas veces les pasa que no conocen al constructor, y eso les crea incertidumbre, esa es la ventaja para nosotros que somos locales”, pronunció el empresario.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha fijado una partida de 783 millones de pesos para el estado, lo que se vuelve atractivo para los constructores, al contar con una bolsa definida para obra pública.

El presidente de CMIC Querétaro refirió que en otras entidades se han suscitado concursos de obra en los que han participado hasta 100 empresas constructoras por un solo proyecto.

“Vienen concursantes de todos lados, entonces ya es un problema no tan grave, pero sí muy competido; por ejemplo, en otra delegación llegaron hasta 100 concursantes a participar en un solo concurso, por lo mismo de que casi no hay obra en estos momentos”, declaró.

A nivel local, la capital del estado es otra de las instancias que ya cuenta con un presupuesto fijo para obra pública, cuya partida ronda en 1,500 millones de pesos; mientras que en recursos estatales, se dispondrá de una bolsa de 2,000 millones para obras de diversa índole en los 18 municipios.

A este escenario se añade que en el 2018 Querétaro cerró con una caída de 18.6% en el valor de producción de las empresas constructoras, ubicándose en el sitio 28 de las 32 entidades, de acuerdo con dados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.