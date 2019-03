Los estímulos fiscales que el gobierno federal implementó en la región fronteriza norte —la disminución de las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8%, y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20%— así como el aumento al doble del salario mínimo a partir de este año, no han tenido el impacto esperado en Coahuila, principalmente en Piedras Negras y Acuña, informó el titular de la Secretaría de Economía del estado, Jaime Guerra Pérez.

“El paquete que se hizo para traer inversiones a la frontera, al menos aquí en Coahuila, no lo estamos apreciando, es decir, es un buen programa, pero ese impacto aquí no se está teniendo, al menos para los empresarios”, pronunció en entrevista con El Economista.

En total son 43 municipios favorecidos por el programa de la zona libre. De Coahuila entran a los incentivos Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo.

El secretario mencionó que, en el caso del salario mínimo, las empresas sólo tuvieron que incrementar aproximadamente 5% adicional, ya que el sueldo más bajo que se registraba era de alrededor de 145 pesos, debido al tipo de industria que se maneja en la entidad. No obstante, destacó que sí tienen que hacerse cargo del costo de seguro social y el Impuesto sobre Nómina.

“Los comercios compran los recursos con un IVA de 16% y los venden en 8%, esa diferencia la tienen que absorber la frontera, y luego tiene que pedirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le regrese esa diferencia, sin embargo, ese reintegro no es inmediato”, agregó.

Puntualizó que otro de los problemas que hay en Coahuila es que hay vacantes en la mayoría de las industrias. “El objetivo del programa en la frontera es incentivar las inversiones, pero no hay mano de obra suficiente para cubrir esos puestos de trabajo”.

Otros de los beneficios de la zona libre es la homologación del precio de la gasolina con Estados Unidos, “donde el litro es de 10 pesos, pero de acuerdo con los registros en las entidades fronterizas, en México sigue teniendo un costo de 15 pesos aproximadamente”, acotó el funcionario.

“Entonces hay una queja fuerte de los comerciantes que me dicen: me está yendo muy mal, los beneficios que dicen no se me están dando”, dijo.

En el corto plazo

Juan Carlos Guerra López Negrete, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, comentó que las medidas implementadas en la zona libre por el gobierno federal, particularmente el incremento al doble del salario mínimo, en el corto plazo, benefician a las personas para tener mayor poder adquisitivo.

“El aumento en el salario mínimo incrementa el consumo inmediato, lo que le permitirá darle fluidez a la economía de la frontera”, manifestó.

Aunque en contraposición, Guerra López Negrete agregó que, en términos generales, el programa fronterizo resta atractivo como país, debido a que la industria, en su mayoría de capital extranjero, viene a México por los bajos costos laborales.

“Con la disminución del IVA, el sistema financiero va a sufrir bastante, en Coahuila ya se disminuyó el presupuesto y se vio bastante presionado, ahora cortando el ingreso por este gravamen, esto nos va a meter en problemas a futuro, a mediano plazo”, detalló.

“Algo que también nos preocupa, estando en el norte y teniendo una manufactura de exportación como los automóviles, son las reglas de origen automotrices del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; mantenernos competitivos va a ser un reto”, indicó.

