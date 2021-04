Querétaro, Qro. Representantes de asociaciones, cámaras empresariales y organizaciones de profesionistas y de comerciantes del estado hicieron un llamado a los candidatos a la gubernatura de Querétaro para que respeten los protocolos sanitarios durante las campañas electorales –que arrancaron este domingo 4 de abril–, para evitar que haya más contagios y en consecuencia se regrese a restricciones de movilidad.

El regreso al Escenario C o al color rojo en el semáforo federal, coincidieron, implicaría graves afectaciones para los negocios que aún se encuentran en el inicio de su proceso de recuperación económica.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Octavio Mata Rivera, declaró que sería catastrófico para los restaurantes volver a restricciones de aforo y horario, por lo que el pronunciamiento conjunto tiene como objetivo evitar que la falta de cuidados en las campañas electorales represente un repunte en contagios.

“Hay mucha molestia por parte de comerciantes del Centro Histórico, y en lo personal de los restauranteros por los arranques que se dieron el 4 de abril, que se dieron en el Centro Histórico donde no se respetó la sana distancia ni los protocolos de sanidad. Hacer este llamado a candidatos a que no hagan este tipo de reuniones, porque lo que nosotros estamos buscando es regresar al Escenario A donde las condiciones nos favorezcan en el tema del trabajo, y no regresar a un Escenario C, donde hablando del sector restaurantero sería algo catastrófico”, pronunció.

Por tanto, instó a las autoridades sanitarias del estado a que verifiquen si hubo cumplimiento de las medidas en eventos convocados por quienes aspiran a la gubernatura del estado.

La presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Zasha Lezama Lomelí, destacó que comerciantes y profesionistas han procurado actuar con base en los lineamientos sanitarios, con la finalidad de seguir funcionando y evitar el retorno a las limitaciones de apertura.

“Les pedimos enérgicamente a los candidatos que por favor respeten las medidas de seguridad, es mucho esfuerzo de comerciantes y profesionistas por respetar la sana distancia, los mismos profesionistas no hemos hecho capacitaciones de más de 50 personas. No podemos permitirnos regresar al semáforo rojo (…) En nuestro gremio vamos a presionar e incitar a que todo mundo respete las reglas de la santa distancia, les pedimos enérgicamente que las respeten porque no es posible que en un día se hayan roto tantas reglas”, declaró.

El presidente delegacional de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fabián Camacho Arredondo, instó a candidatas y candidatos a que sean corresponsables ante la pandemia por Covid-19, debido a que los negocios están en un proceso de reactivación económica que no será inmediato.

“Hacemos un llamado a candidatas y candidatos a que de la misma forma ejerzan un compromiso de corresponsabilidad que, aunque paulatina, avanza paso a paso (…) Que sean corresponsables y de la misma manera en que los negocios no estamos bajando la guardia en nuestros protocolos de sanidad, ellos tampoco lo hagan en sus eventos que están teniendo para promover sus iniciativas. Tendrán que ser muy creativos e innovadores, así lo hemos sido nosotros para estar vigentes, con nuestras cortinas abiertas y cumpliendo con nuestros compromisos”, expuso.

Negocios en riesgo

El presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Juan Antonio Torres Rico, destacó que en los últimos meses los comercios del primer cuadro de la capital han enfrentado diversos problemas para seguir abiertos, por lo que reiteró el llamado a los candidatos a que respeten las recomendaciones sanitarias, ya que más restricciones implicarían el cierre de varias unidades económicas.

La presidenta de la Federación de Uniones de Comerciantes en Pequeño, María del Carmen Aguilar Arroyo, expuso que las condiciones financieras en las que se encuentran diversos negocios propiciarían que no resistan un nuevo confinamiento.

“Es importante que sean conscientes los candidatos, porque hemos sufrido un grave problema que no nos esperábamos, muchos negocios fracasaron, no resistiríamos volver a semáforo rojo”, expuso.

El área de Supervisión Sanitaria del estado –coordinada por las Unidades Especiales AntiCOVID-19– expuso el 4 de abril que ante los 10 arranques de campaña de candidatas y candidatos de distintos partidos políticos, en cuatro de ellos no se respetaron las medidas de salubridad dictadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios, por lo que reiteró el llamado a apoyar las medidas, hacer uso correcto del cubrebocas y evitar aglomeraciones.

En este contexto, la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, hizo un llamado a candidatas y candidatos a la gubernatura para cuidar la aplicación de protocolos sanitarios durante sus eventos.

El Censo 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da cuenta de 115,532 establecimientos contabilizados en el estado, que emplean a 833,477 personas. La mayor proporción de unidades corresponde al sector terciario: 46.1% se dedican al comercio, 42.2% a los servicios, 9.4% a las manufacturas y 2.2% al resto de actividades económicas. Por dimensión, 92% son micros (de 0 a 10 personas ocupadas), 7.5% pymes (pequeñas y medianas empresas, de 11 a 250 personas) y 0.5% grandes (más de 251 personas).

