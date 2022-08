IP mexiquense pide instalación de ventanillas electrónicas digitales 

De los 125 municipios que integran el Estado de México, solamente dos cuentan con los nuevos modelos de ventanillas electrónicas notariales de vinculación Municipal, este déficit se traduce en una pérdida de competitividad y que los ayuntamientos no están generando los esfuerzos suficientes para generar crecimiento económico, informaron el Colegio de Notarios del Estado de México (CNEM) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estatal.

En conferencia de prensa virtual, la presidenta del CNEM, Rosa María Montiel Bastida, explicó que este tipo de ventanilla digital es una nueva herramienta que permite la simplificación administrativa para dar respuesta a las demandas ciudadanas y a los diferentes sectores de la economía.

Montiel Bastida reveló que Tlalnepantla y Huixquilucan son los municipios que han implementado mejoras regulatorias, mientras que Toluca se encuentra desarrollando una ventanilla digital.

Adicionalmente, detalló que Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Huehuetoca se encuentran entre los municipios con mayor rezago en trámites de certificados catastrales, de no adeudos y cédula informativa de zonificación.

“A nivel general, los ayuntamientos no cumplen en tiempo y forma con las certificaciones de escritura pública, del Impuesto Predial, de clave y valor catastral; de pago de derechos de agua o constancia de no servicio y de no adeudo de aportaciones de mejoras, actualizadas al momento de realizar el pago”, ahondó.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México, Laura González Hernández, manifestó que se debe trabajar en una alianza para que los municipios puedan agilizar sus procesos administrativos e instalar las ventanillas digitales.

“De esa manera se ofrece mayor certeza jurídica a los ciudadanos y esto tiene un impacto directo en el sector inmobiliario, ya sea de privados o de empresas del sector”, añadió.

Precisamente, las ventanillas se crearon a partir de la última Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, así como la ley de Gobierno Digital local.

Entre los trámites que solucionan, destacan los procesos de escrituración de inmuebles y el de sucesiones.

Importancia

Montiel Bastida detalló que la importancia de lograr la instalación de estas ventanillas radica en que así habrá una mejora en la recaudación, sumado a que el sector notarial tendrá mayor dinamismo.

“Conforme al artículo 41 fracción 20 del Código Financiero del Estado de México, explicó, los notarios públicos son responsables solidarios del pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y del pago predial”, informó.

Recalcó que una de las principales problemáticas por no aplicar ventanillas es que los trámites tardan más de 5 meses.