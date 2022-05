Ante el anuncio del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), empresarios mexiquenses solicitaron que también se efectúen acciones locales para que los productores “no tengan que cargar” todo el peso de los ajustes de los precios.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, explicó que el actual plan federal no debe prolongarse por más de seis meses y estar respaldado por un plan de reactivación económica enfocado en dos variantes: nacional y subnacional.

“Cuando los precios bajan o se mantienen y los costos siguen aumentando alguien está pagando ese diferencial, puede ser el productor o el distribuidor quien está absorbiendo ese costo o disminuyendo su utilidad, pero no desaparece y ya, por eso el plan no puede ser de largo plazo, porque no hay unidad económica que lo sostenga”, puntualizó.

Precisamente, ahondó, deben centrarse en evitar que se afecte la generación de competencia a largo plazo y la desaparición de unidades que no puedan enfrentar los costos. “Debemos apostar por más y fortalecer toda la cadena de suministro y distribución para que los efectos sean de largo plazo”.

Refirió que al haberse sumado diferentes empresas al plan federal, se esperaría que el resto de las unidades económicas se siga desarrollando según la oferta y demanda, así como las propias condiciones que defina el propio mercado, por lo que se deben efectuar acciones para contrarrestar los factores negativos.

El empresario agregó que otro de los puntos fundamentales que se deben revisar es la estabilización de los combustibles, que es uno de los principales insumos del sector productivo.

Enfatizó que el control que ahora se establece en los productos tendrá efecto en las próximas dos semanas y podrá verificarse justo en los precios de la canasta básica y en la demanda que se presente de la misma.

El presidente de la Concaem reconoció el actuar de la autoridad federal para subsidiar los fertilizantes, contener el aumento de precios en cuotas de peajes, tarifas ferroviarias y garantizar una reducción de costos y tiempos aduanales.

