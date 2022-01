Cancún, QR. Las asociaciones de hoteles del norte y sur de Quintana Roo van en contra del incremento del Derecho de Saneamiento Ambiental que propone el diputado, José de la Peña. Anticipan amparos en caso de que la iniciativa pase en el Congreso local.

Desde finales del 2018 el Congreso del estado aprobó el cobro por saneamiento ambiental para el municipio de Benito Juárez (Cancún), pese a que éste había sido eliminado de la iniciativa de Ley de Hacienda municipal que envió para su aprobación para el presupuesto 2019 la alcaldesa, Mara Lezama.

Es así como desde el 2019 todo turista que se hospeda en algún hotel de Cancún ha pagado 24.8 pesos por cuarto/noche ocupada durante toda su estancia en el destino. Un año antes ese derecho se comenzó a cobrar en Playa del Carmen y a partir de este año se pretende aplicarlo en los 11 municipios.

La propuesta que se encuentra actualmente en el Congreso de Quintana Roo propone cobrar no por habitación ocupada, sino por cada huésped que ocupe dicho cuarto.

En conferencia de prensa presencial y virtual, los representantes de diversas cámaras empresariales, agencias de viajes, asociaciones de hoteles de la zona sur y norte del estado, así como organizaciones civiles manifestaron su oposición a esta iniciativa del diputado verde-ecologista, José de la Peña Ruiz de Chávez.

“Todos estamos convencidos que no es el momento, no es la forma y no hay que seguir golpeando a lo que le da de comer al estado de Quintana Roo con su actividad principal como es la industria del turismo” afirmó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres en su intervención vía zoom desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), de España.

Agregó que los empresarios, hoteleros, líneas aéreas y prestadores de servicios turísticos están convencidos que no se socializó la propuesta, pues “a nadie de preguntaron y, por otro lado, es que ya no se puede seguir golpeando a la industria turística”.

Petición

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Iván Ferrat Mancera, aseguró que el sector empresarial está muy preocupado de cómo se presentó la propuesta y que fue la comisión de Hacienda, la que el pasado 11 de enero presentó dicha iniciativa.

Precisó que si no se echa para atrás, se modificarán y aplicarán “un aumento desproporcional, que no sale del cabildo de Benito Juárez, sino que directamente la presenta el presidente de la comisión de Hacienda”, enfatizó.

Adelantó que enviarán una carta al Congreso del estado en la que piden que realmente sea analizada la propuesta en el contexto actual de rebrote de la pandemia, el retroceso al semáforo amarillo y regreso de las restricciones a la principal actividad económica del estado, que es el turismo.

Asimismo, Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), enfatizó “tenemos una enorme inconformidad con esta nueva iniciativa y habría que revisar si un turista tiene la obligación de pagar este derecho”.

Está en revisión, dijo, “si el cobro de dicho derecho no viola el pacto de coordinación fiscal con el gobierno federal, porque Quintana Roo tiene participación y está hecho precisamente para esto para evitar cobros que surjan de la nada”.

Por su parte, el dirigente de la Confederación de Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez dijo que de aplicarse dicho sistema de cobro por persona y no por habitación, como se hace desde el 2019, “es dinero que se deja de utilizar en las propinas y en las cuentas promedio de los restaurantes y con ello, el trabajador percibe menos dinero”.

estados@eleconomista.mx

kg