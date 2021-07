Empresarios del Estado de México hicieron un llamado a las autoridades federales para generar una campaña que incentive la confianza de los inversionistas extranjeros y con ello lleguen más capitales a las entidades federativas, a la par, solicitaron que se establezca una estrategia para que los empresarios mexicanos confíen en los créditos de la banca comercial.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, explicó que se necesita trabajar en la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros para la atracción de mayores inversiones y con ello acelerar la reactivación de la economía.

Precisó que actualmente el país se encuentra en una conjunción de malos momentos, ya que no están llegando inversiones del extranjero y no se está moviendo el mercado crediticio.

“Lo que quiere decir que las políticas bancarias están orientadas a reducir su riesgo de que tanto personas como unidades económicas no les paguen o caigan en morosidad; por el otro, la tasa de inflación alcanza ya 6.03%, que para los ahorradores e inversionistas significa que no tendrán ganancias por su dinero”, detalló el líder empresarial estatal.

Señaló que también se han generado nueve meses consecutivos en donde la colocación del crédito de la banca comercial ha ido a la baja, por lo que “se hace indispensable generar certeza sobre la viabilidad de desarrollar proyectos de inversión en México”.

En el mes de mayo se tuvo una caída en la colocación del crédito que alcanzó 13.1%, a lo que se suma el incremento que ha tenido la inflación y que ubica a nuestro país como un mal destino para la atracción de inversión”, dijo.

Sauza Martínez puntualizó que el llamado del sector empresarial mexiquense se centra en generar mejores condiciones para que lleguen inversiones y también que se promueva el crédito como una medida de reactivación económica, debido a que el flujo de dinero genera inversión, infraestructura, empleo y gasto, lo que se constituye en una cadena de valor.

“Lo hemos dicho una y otra vez, necesitamos que el gobierno gaste, que los bancos presten dinero y que los ciudadanos consuman, éste es un momento en que el dinero abajo del colchón no sirve porque no nos reactiva y porque una persona con dinero en el banco no está ganando rendimientos”, manifestó el presidente de Concaem.

