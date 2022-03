Querétaro, Qro. Hasta 80% de las empresas asociadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local (alrededor de 480 de 600) no pagarán utilidades este 2022, estimando que solamente 20% (120 firmas) esté en condiciones de pagarlas.

El presidente de Coparmex de Querétaro, Jorge Camacho Ortega, aseguró que esto corresponde a que las empresas socias siguen reportando mermas en sus utilidades, tras dos años del impacto por la pandemia de Covid-19 y la crisis económica que generó.

Aunque reconoció que las empresas tienen la obligación de erogar utilidades a sus trabajadores, afirmó que la mayoría de las compañías asociadas no reportaron utilidades.

“Es por ley, las empresas que tuvieron utilidades deben dar su reparto correspondiente, el tema es que muy pocas tuvieron utilidades, entonces sí hay que tener cuidado de que en muchas empresas no habrá reparto de utilidades porque hubo perdidas (…) Yo creo que no pasa de 20% (las empresas que pagarán utilidades)”, expuso.

Por el contrario, afirmó, hay empresas que reportaron pérdidas en sus ingresos. Sin embargo, también hay casos de firmas que sí repartirán utilidades, se trata de compañías relacionadas con las tecnologías de información, de alimentos, de producción de empaques y de logística.

“Que los colaboradores no vayan a pensar que no les están dando reparto de utilidades, es que no hubo, la empresa perdió dinero y no hay reparto, pero aquellas que tuvieron utilidades lo van a dar, lo tienen que dar, a fuerza tienen que darlo”, afirmó el empresario.

Las empresas que sí pagarán utilidades están relacionadas con sectores que, dijo, tuvieron una mayor demanda de productos y servicios, ante los efectos de la contingencia sanitaria.

“(Son empresas) de tecnologías, alimentos, cierto tipo de tiendas de autoservicio, algunos de logística, algunas industrias como de empaque, son sectores muy definidos, muy específicos a quienes la pandemia les beneficio, pero son los menos, la mayoría se vieron afectados”, agregó.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) creó una guía para cumplir con el reparto de utilidades, tras las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con la STPS, con las nuevas reglas establecidas en la reforma, se espera que los trabajadores reciban en promedio un reparto de utilidad de 57 días de salario, equivalente a 18,557 pesos, lo que es 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente.

La dependencia federal precisa que el cálculo del porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades debe corresponder a 10% sobre la renta gravable.

estados@eleconomista.mx

kg