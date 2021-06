Puebla, Pue. En el sector hotelero hay optimismo de alcanzar 57% de ocupación promedio en noviembre próximo, como había antes de los paros por la pandemia de Covid-19, esto conforme a la respuesta del turismo y que bajen los contagios.

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, comentó que, de los 300 socios, al menos 70% comienzan a tener ocupación de 25% entre semana y hasta 35% entre viernes y domingo, lo cual es positivo después de que en el primer trimestre traían una baja cifra de 10 por ciento.

Recordó que el año pasado 15 hoteles cerraron de manera temporal al no resistir la crisis económica a raíz de la pandemia, lo cual trajo el despido de 450 personas, cifra que no se ha recuperado en tanto no reanuden operaciones en algunos de esos establecimientos.

Indicó que un nuevo rebrote de Covid-19 está latente, pero desde que inició la pandemia nunca tuvieron casos de contagios entre el personal en funciones por el contacto con huéspedes, pero aún así debieron cerrar porque se desplomó la ocupación.

Domínguez Gabián confió que con la reapertura de museos y demás espacios turísticos a partir de esta semana, por el nuevo decreto estatal que autoriza incrementar las actividades en lugares de concentración masiva, esto abone a mejorar las operaciones en el sector.

Puntualizó que para acelerar la reactivación del turismo es necesaria una campaña de promoción a nivel nacional, ya que el fuerte del sector hotelero en Puebla son las visitas foráneas, mientras que las internacionales representan 17 por ciento.

Indicó que hasta el momento la Secretaría de Turismo estatal no ha presentado una campaña en que se destaque que los establecimientos del sector cumplen con las medidas sanitarias para garantizar la tranquilidad de los visitantes.

“En otros estados, las autoridades están comenzando a recuperar su turismo, pero en la entidad no vemos ese trabajo conjunto con los empresarios del sector turismo para hacer lo mismo, lo cual nos preocupa porque están próximas las vacaciones de verano y es una época en que las familias salen con sus hijos tras la finalización del ciclo escolar”, ahondó.

Llamado al gobierno

En este tenor, llamó al gobierno estatal para que considere agilizar la promoción de la entidad y tome conciencia de que “la pandemia no se acabará rápido, ya que el proceso será paulatino y podría llevar todo el año, por lo que la economía local no puede seguir trabajando a medias”.

Entre los 300 integrantes de la asociación tienen de 10,000 a 12,000 habitaciones en Puebla y su zona metropolitana, con la generación de 5,000 empleos directos y 4,000 indirectos.

