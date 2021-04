Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles reportó que durante Semana Santa la ocupación sólo incrementó en promedio 5%, sobre todo de jueves a sábado, con respecto a 15% que es lo habitual, lo que representó una cifra baja para los 304 establecimientos afiliados.

Manuel Domínguez Gabián, presidente del organismo, calificó como preocupante la situación, como efecto no sólo de la pandemia de Covid-19 sino también de que fue cerrado el Zócalo de la Angelópolis por el inicio de trabajos de remodelación, los cuales, consideró, se pudieron haber planeado para después de este puente largo.

Indicó que tenían la esperanza de superar 35% de ocupación, pero los turistas optaron por destinos playeros u otro tipo de lugares al aire libre cercanos a la entidad poblana o en el interior del estado, donde no están grave la situación contagios, que en el caso de la Angelópolis concentra más de 70% de casos positivos de Covid-19.

Comentó que los hoteleros previeron crecer lo mínimo en ocupación; sin embargo, estar en crisis económica no ayuda al sector.

“Desde hace dos semanas veíamos que las reservaciones de cuartos no se estaban dando, cuando en otros años, por ejemplo, hasta el 2019, con un mes de anticipación a la Semana Santa teníamos todos los hoteles 90% apartado. Es triste lo que ocurre, pero estamos en una pandemia que ha castigado más al turismo de ciudad”, ahondó.

Efecto en cadena

Domínguez Gabián comentó que esta baja en ocupación trae un “efecto en cadena” para todo el sector turístico, ya que si no hay visitantes, tampoco los restaurantes, tiendas de artesanías y suvenir tienen ventas, ni los turoperadores pueden ofrecer recorridos.

Lamentó que las autoridades del municipio de Puebla no hayan ayudado a la reactivación económica al haber cerrado el Zócalo para obras, cuando podrían haberlo aplazado unos días después a la Semana Santa, para que no repercutieran en el ánimo de los turistas, porque quienes vinieron “se llevan el mensaje de que no hay algo que ver en el Centro Histórico”.

El empresario no descartó que esta baja ocupación traiga más repercusiones para el sector hotelero en empleos, al perderse más de 2,500, y en el cierre de establecimientos, habiendo 20 que lo hicieron de manera temporal o definitiva durante la pandemia.

De acuerdo con la asociación, los complejos hoteleros en la Angelópolis representan 13,000 habitaciones, aunque solo tienen permitido operar a una capacidad de 30% por las medidas sanitarias.

