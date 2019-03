Cancún, QR. El dirigente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, aseguró que de enero hasta la primera quincena de febrero la caída en ocupación hotelera alcanza 6%, atribuible principalmente a la crisis de sargazo que vive el destino.

“El sargazo nos está dando muy duro, casi 300% más en volumen en relación con el año pasado, eso afecta la experiencia del huésped; aparte de eso no vemos una clara definición en cuanto a promoción se refiere con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; aunque hemos pedido los planes de acción de este año, no hemos visto nada, no hemos tenido respuesta”, refirió.

A ello se suma una caída de entre 5 a 15% en tarifas hoteleras que no se podrán recuperar si se toma en cuenta que la presencia a nivel internacional se verá afectada por la desaparición de la promoción que hacía el Consejo de Promoción Turística de México, dijo.

Las declaraciones se dieron en el marco de la firma de la alianza entre la industria de los tiempos compartidos, la asociación española Inverotel, así como las asociaciones de hoteles de la Riviera Maya y de Cozumel, para la promoción y distribución de la industria turística del estado de Quintana Roo.

Alianza

Mauricio Carreón Lavalle, presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) de Quintana Roo, explicó que esta alianza tiene como objetivo sumar esfuerzos para enfrentar los principales retos en la industria turística del Caribe mexicano ante la cancelación de los recursos federales para la promoción turística del país.

Otro de los objetivos, dijo, es anticiparse a una eventual caída en el posicionamiento global de México.

Carreón Lavalle explicó que “este convenio entre las cuatro asociaciones se basa en el poder de distribución, alcance e información hacia la búsqueda del bien común de la industria turística y vacacional, incluyendo desarrolladores, asociados y colaboradores, fungiendo también como interlocutores ante las instancias de los tres niveles de gobierno, cámaras, y demás agrupaciones privadas”.

La Acotur se formó en el 2018 y cuenta con 33 asociados, 87 desarrollos, 38,300 cuartos de hotel y genera 54,000 fuentes de empleo; Inverotel cuenta con 15 asociados y 49,425 llaves hoteleras distribuidas en 109 resorts y emplea a 51,000 personas. Por su parte, la AHRM tiene 170 asociados, 135 hoteles, 34,224 cuartos y emplea a 68,448 colaboradores; finalmente la Asociación de Hoteles de Cozumel afilia a 24 asociados, de los cuáles 21 son hoteles con 3,547 habitaciones y emplea a 4,157 personas.

