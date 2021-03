Cancún, QR. Líderes hoteleros de Cancún, Riviera Maya y Cozumel revelaron que hay planes de la naviera Royal Caribbean International para construir su home port o puerto de salida en Calica (Playa del Carmen) y no sólo en Cozumel, como originalmente dieron a conocer autoridades estatales.

Así lo informó en conferencia de prensa el dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), Roberto Cintrón Gómez, quien aseguró que representantes de la propia empresa naviera le dieron a conocer estos planes en un enlace virtual, debido a que los cruceros aún no pueden zarpar de puertos estadounidenses por la pandemia de Covid-19, por lo que pretenden aprovechar la laxitud de los protocolos sanitarios que hay en México para reanudar lo más pronto posible sus itinerarios en el Caribe.

Se sostuvo una reunión virtual con ejecutivos de Royal Caribbean, en la que abiertamente nos comentaron que a corto plazo tienen ya en sus planes la construcción de un home port en Calica, debido a que quieren aprovechar que en México la supervisión de las medidas sanitarias está más holgada”, expuso el dirigente hotelero.

Los hoteleros convocaron a conferencia de prensa este lunes para manifestar su rechazo a la posibilidad de un home port en cualquier ubicación continental, y en cambio apoyar que este puerto de salida se construya en Cozumel, como originalmente habían dado a conocer autoridades estatales.

Cintrón Gómez dijo que esta pretensión de establecer un puerto de embarque en algún punto del corredor Cancún-Tulum ha existido desde hace más de 20 años, lapso en el cual se han realizado estudios que documentan una grave afectación a la industria hotelera de la zona norte de Quintana Roo, porque desalentaría el turismo de pernocta, como ha sucedido en Cozumel.

El hotelero enunció que el objetivo de las navieras para establecerse en la zona continental del estado no sólo tiene que ver con acelerar la reactivación de los cruceros por el Caribe, sino que tienen particular interés en aprovechar la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Cancún, para alimentar sus barcos con los millones de turistas que arriban vía aérea todos los años.

Aspectos negativos

Entre los aspectos negativos, en caso de que se concrete el home port de Royal Caribbean en Calica, mencionó la pérdida de asientos de avión con turistas que sí pernoctan actualmente en hoteles; no se generarán nuevos asientos de avión, provocarán un incremento en el costo de la actual oferta de asientos, pérdida empleos derivada de bajas de ocupación, los cruceros no generan empleos, no fomentan la inversión y que no pagan impuestos de la misma forma que lo hace cualquier establecimiento.

El líder hotelero aseguró que mientras que el gasto per cápita de un turista de crucero es únicamente de alrededor de 63 dólares, el gasto del turista tradicional es de 800 por estancia promedio de cuatro a seis noches de hotel.

Aunado a ello, habrá afectaciones al medio ambiente por el atraque de barcos de gran calado en la costa quintanarroense, además de que se afectará la ya perjudicada economía de la Isla.

En cambio, si se mantiene el plan original de construir el puerto de embarque en Cozumel, los beneficios serían la reactivación del aeropuerto de la Isla; generación de vuelos nacionales e internacionales, aumento de ocupación hotelera, mayor derrama económica, generación de empleos, reposicionamiento del destino a nivel nacional e Internacional, además de que la situación geográfica de Cozumel se volvería estratégica para las navieras, añadió Cintrón Gómez.

