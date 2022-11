Hidalgo asesta duro golpe a la corrupción

Aprehenden a 4 alcaldes involucrados en la Estafa Siniestra; a dos meses del gobierno de Menchaca

Este miércoles la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó órdenes de aprehensión en contra de 4 alcaldes involucrados en la denominada Estafa Siniestra.

“Aquí no hay sorpresas, hay sorprendidos”, sostuvo el gobernador Julio Menchaca, quien señaló que desde un principio se mencionó que no habría impunidad, que esta administración impulsa la rendición de cuentas y la pulcritud.

“Este es un primer paso en cuanto a la Estafa Siniestra” mencionó en conferencia de prensa el encargado del Despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, quien admitió que hay más municipios en los que se identificaron movimientos irregulares.

A partir de las investigaciones de la PGJEH fue detectada una red de corrupción que involucra a algunos ayuntamientos como Epazoyucan, Nopala, Yahualica y Huautla, entre otros.

Derivado de las indagatorias, elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGJEH, ejecutaron órdenes de aprehensión contra los alcaldes de los referidos municipios, identificados con las iniciales F.A.S., L.E.C.G., E.S.J.S., y F.J.R.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de un juez de control para que señale día y hora para la audiencia inicial en la que se formulará imputación y se solicite la vinculación a proceso por los delitos de peculado agravado, uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, explicó Santiago Nieto.

La PGJEH continúa con su labor de investigación hasta llegar hasta las últimas consecuencias por los desvíos de recursos. Adelantó que en el momento procesal dará a conocer más información sobre los municipios y los actores involucrados.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, confió en que habrá gobernabilidad en cada uno de los municipios, en función de la normativa y leyes vigentes.

“En Hidalgo lo que hace falta son recursos para darle piso firme a quien tiene un piso de tierra, para construir escuelas y hospitales, no podemos permitirnos acciones como las cometidas por los alcaldes porque todos somos pueblo”, subrayó Olivares Reyna.

“A veces no se dimensiona el daño sobre el uso indebido de recursos, eso en el pasado no les interesaba, pero no para la administración actual. La población hidalguense necesita obras de primera necesidad. Después de 93 años surge un nuevo régimen y una nueva forma de gobernar y eso contribuirá a salir del rezago social en el que se encuentra la entidad”, sentenció el secretario de Gobierno.

En Hidalgo no hay ni habrá impunidad, aseguró el gobernador Julio Menchaca durante la firma de convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En este sentido el gobernador Julio Menchaca resaltó: “advertimos que se iba a tomar el camino de la ley y a partir de denuncias es que la propia Contraloría, ha dado seguimiento y eso corresponde a un debido proceso donde tiene que ver la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial”.

Aseguró que se llegará hasta el fondo del asunto, sin importar quién sea, ni del partido político que sea; “la lucha es contra la corrupción y contra malos servidores públicos”, declaró.

Dos meses de gobierno y resultados inmediatos

El gobernador Julio Menchaca inicia con mano firme en el combate a la corrupción, con cero impunidad, pues a escasos dos meses y medio de la toma de protesta, hoy se dio la captura de cuatro alcaldes tras un profundo trabajo de de inteligencia encabezado por el encargado de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, quien desde el pasado mes de septiembre tomó la batuta por enmienda del mandatario estatal.

Sin embargo, las investigaciones continuarán en los próximos meses, debido a que aún quedan por resolver casos de los involucrados en la "Estafa Siniestra", al igual que diversos funcionarios de las administraciones pasadas, de distintas áreas operativas.

Relación de delitos

Epazoyucan F. A. S.

Delitos: Uso ilícito de atribuciones y facultades agravado y peculado agravado con un gasto erogado indebidamente conforme estados de cuenta de 14 millones 215 mil 780 pesos.

Orden de aprehensión autorizada: 1 de noviembre de 2022.

Huautla F. J. R.

Delitos: Uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, peculado agravado; con un gasto erogado indebidamente conforme estados de cuenta de 26 millones 615 mil 780 pesos.

Orden de aprehensión autorizada: 1 de noviembre de 2022.

Nopala de Villagrán L.E.C.G.

Delitos: Peculado agravado, gastos erogados indebidamente conforme estados de cuenta 71 millones 960 mil 890 pesos.

Orden de aprehensión autorizada: 17 de noviembre de 2022.

Yahualica E.S.J.S.

Delitos: Peculado agravado, uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, gasto erogado por autorización indebida como fondo extraordinario, conforme estados de cuenta 15 millones de pesos.

Orden de aprehensión autorizada: 20 de noviembre de 2022.

¿Qué es la Estafa Siniestra?

El gobierno de Julio Menchaca Salazar detectó una red de corrupción nombrada “Estafa Siniestra” por la que se desviaron más de 500 millones de pesos.

Por este hecho se involucra a 13 alcaldías del estado de Hidalgo que en total desviaron 522 millones de pesos de recursos destinados a la atención de la contingencia covid-19, red hídrica y obras públicas.

Además, la PGJEH detectó una batería de “empresas fachadas” vinculadas a dos secretarías del estado, así como los municipios involucrados en esta red.