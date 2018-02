Irregularidades por poco más de 2,000 millones de pesos en el ejercicio de recursos destinados durante el 2016 al sector salud del Estado de México, a cargo de César Gómez Monge, fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte del Informe de la Cuenta Pública.

Entre las inconsistencias detectadas por la ASF —y que dieron lugar a observaciones tras las auditorías financiera y de cumplimiento que se encuentran en fase de seguimiento— relacionadas con el sector salud mexiquense, se mencionan pagos a personas no registradas en nómina, pagos fuera de lo autorizado, no enterar retenciones del ISR al SAT, transferencias inadecuadas y no demostrar la aplicación de recursos, entre otras.

Derivado de lo anterior, la ASF hizo observaciones por 1,270 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 750 millones de pesos en Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la entidad, y 36.6 millones de pesos en el componente salud de PROSPERA.

La ASF también detectó subejercicios e incumplimientos de las obligaciones de transparencia en el gasto y concluyó que el gobierno mexiquense no realizó una gestión eficiente, ni transparente de los recursos federales.

Adicionalmente, la ASF hizo 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro solicitudes al SAT de auditar al Instituto de Salud del Estado de México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, ya que no enteró retenciones del ISR.

En total, el informe de la Cuenta Pública 2016 arroja 46 acciones en seguimiento, de las cuales 17 se refieren a posibles daños a la hacienda pública por diferentes motivos en montos que van de 172,761 pesos, la más baja, a 679.9 millones, la más alta en las auditorías 900, 889 y 898. En total se hicieron 17 pliegos de observaciones.

En el caso de PROSPERA, la ASF señala probables daños, perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por 28.4 millones de pesos, más los intereses generados por transferir recursos del programa a otra cuenta bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en la cual se manejaron recursos del PROSPERA del ejercicio fiscal 2017, así como 8.5 millones de pesos más intereses por no enterar retenciones al SAT por concepto del ISR de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016, correspondientes a recursos del Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2016.

Las observaciones sobre los recursos que la Secretaría de Salud federal transfirió a la entidad mexiquense son debido a irregularidades como funcionarios públicos que no usaron una cuenta bancaria específica para la administración de recursos del programa e hicieron traspasos de recursos desde la cuenta para el manejo de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 a diversas cuentas en las que se manejan recursos de otras fuentes de financiamiento, lo que dificultó su fiscalización.

Las observaciones calculan un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 842,671 pesos por la falta de transferencia de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 de la Secretaría de Finanzas mexiquense al Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Otro probable perjuicio por 567.5 millones de pesos más intereses se refiere a que se registraron, al 31 de diciembre del 2016, recursos devengados sin que de la auditoría se desprenda la documentación que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016 en los objetivos del programa.

De acuerdo con el tercer reporte del informe de la ASF, en la cuenta pública del año 2016 el monto con observaciones por aclarar sumó 3,627 millones de pesos, y hasta enero esa cantidad no se había aclarado, de acuerdo con las auditorías realizadas al gobierno del estado, ayuntamientos y universidades mexiquenses.

estados@eleconomista.mx