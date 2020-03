Querétaro, Qro. Ante los retrasos en la cadena de suministro asiática, principalmente de China, derivado de la propagación del coronavirus (Covid-19), el Clúster Automotriz de Querétaro reporta que 55% de las empresas automotrices prevén afectaciones a corto plazo.

A través del clúster, constantemente se recaba información entre las firmas socias para conocer el estatus de la industria automotriz, mencionó el presidente del organismo, Renato Villaseñor Mendoza.

“La industria ha estado revisando básicamente cadenas de suministro. Hicimos una revisión con las empresas del sector y lo que nos compartieron la semana pasada es que 55% de las empresas tenían riesgo en el corto plazo de afectaciones, de materiales provenientes de China”, comunicó.

Por tanto, las firmas de esta industria han comenzado a trazar planes de reacción y planes de contingencia, que consisten en estudiar alternativas de suministro; en algunos casos, las firmas aumentaron con antelación sus niveles de inventario.

Hasta el momento, no se tiene reporte de empresas que ya estén padeciendo desabasto de inventario o déficit de piezas.

“Cada una de las empresas está desarrollando opciones de suministro alternativos en algunos de los casos y en otros se incrementaron los niveles de inventario con anterioridad, eso es lo que se tiene considerado hasta el momento; ninguna ha reportado problemas de abastecimiento al día de hoy simplemente en lo que es el corto plazo, de no resolverse el tema de reactivación de las plantas en China sería el impacto que hubiera”, declaró.

Tras la decisión del gobierno estadounidense de restringir por 30 días el ingreso de vuelos comerciales provenientes de Europa, la industria automotriz local no prevé algún impacto, dado que la medida se limita a pasajeros y no plantea trabas en la movilización de mercancías. Por el momento, no se ha previsto un escenario en el que se limite la movilización de carga, precisó.

“La afectación derivada del anuncio del presidente Donald Trump fue específicamente de vuelos comerciales viniendo de Europa, lo cual no debe afectar cadenas de suministro”, indicó.

El Clúster Automotriz integra a 81 socios, de los cuales 76 son empresas del sector. Querétaro alberga aproximadamente 316 compañías vinculadas a la industria automotriz: 200 Tier2, 104 Tier1, siete fabricantes de equipo original, cuatro centros de diseño e investigación y un centro nacional de distribución, expone el mapeo de la industria del 2018.

Medidas de higiene

En los centros de trabajo de la industria automotriz se implementan acciones de higiene, por lo que se han activado políticas internas dentro de las organizaciones, como brindar atención médica inmediata y revisiones para evitar propagación del virus.

En algunos casos, las empresas han lanzado restricciones a sus colaboradores que realizan viajes en el extranjero. “Algunas empresas están tomando políticas de viaje distintas, que no viajen dos empresas de la misma compañía en el mismo avión, ciertas políticas que puedan ayudarles a minimizar algún efecto de contagio”, expuso el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro.

En tanto, se han efectuado reuniones entre autoridades de la Secretaría de Salud del estado y organismos empresariales, para brindar información referente a la prevención e higiene para evitar contagios de Covid-19.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro anunció que se suspenderán y pospondrán todos los eventos organizados por este centro, así como actos públicos que se tenían programados con la presidencia y la dirección.

También ha solicitado al sector patronal que fortalezca canales de comunicación con sus colaboradores para generar cuadros de contingencia, así como para extremar precauciones.

En el estado también se han pospuesto las actividades que implican la concentración masiva de personas, como las ferias, reclutamientos y jornadas de empleos, hasta nuevo aviso, anunció la Secretaría del Trabajo estatal; entre ellas se pospone la feria para mujeres prevista para el 18 de marzo.

El gobierno de la entidad anunció la suspensión de eventos masivos de la agenda pública del gobernador, Francisco Domínguez Servién, y de su gabinete; la misma medida se solicitó a los 18 alcaldes, Congreso local, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos.

Asimismo, se mantendrá una supervisión sanitaria obligatoria por parte de las escuelas en todos los niveles, en planteles públicos y privados.

Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud estatal, del domingo 15 de marzo, se contabilizan seis casos positivos del Covid-19: dos son hombres y cuatro mujeres que oscilan entre los 42 y 64 años de edad. Dos son casos importados y cuatro asociados a importación.

