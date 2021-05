Las campañas electorales para renovar las presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente la capital del estado y Zapopan, se presentan como un referéndum para la administración del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez y su partido, Movimiento Ciudadano (MC) y escenarios donde los temas del desabasto de agua potable y la inseguridad dominan la discusión pública.

MC es la principal fuerza política en Jalisco. En 2018 ganó la gubernatura y actualmente tiene 17 de las 38 diputaciones en el Congreso del Estado. Gobierna 72 de los 125 ayuntamientos, incluidos los de la zona metropolitana de Guadalajara y el de Puerto Vallarta.

Además, en 2018 ganó dos de los tres escaños por la entidad en el Senado de la República y 16 de las 30 diputaciones federales de Jalisco.

De acuerdo con el analista Diego Petersen Farah, el partido del gobernador en funciones llegó al proceso electoral en marcha, todavía con mucha fuerza en la zona metropolitana de Guadalajara, pero perdiendo empuje, debido al desgaste natural del ejercicio de gobierno y a algunas tensiones internas.

En Guadalajara y en Zapopan Movimiento Ciudadano es representado en la contienda por dos personajes que no forman parte del grupo compacto del gobernador. Tanto Pablo Lemus Navarro, candidato a la presidencia municipal de la capital del estado, como Juan José Frangie Saade, aspirante a la alcaldía zapopana, son prominentes empresarios que provienen de la delegación de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

Eso ha generado ciertas tensiones al interior de ese partido, particularmente con los más afines al mandatario en funciones, quienes destacan que esos candidatos no representan los compromisos del partido con los sectores populares.

Al propio dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se le considera una figura política fraguada en la izquierda.

Sin embargo, esos dos empresarios metidos en actividades políticas, llegan como favoritos para ganar sus respectivas contiendas.

En lo que va del trabajo de proselitismo el tema predominante en las campañas de ambos municipios son la inseguridad y el desabasto de agua potable, que ha afectado más severamente a colonias populares.

En el caso de Zapopan, hay un tercer tema que ha predominado en la discusión pública entre candidatos y en la ciudadanía. Es el de los incendios forestales en el Bosque de la Primavera, sobre todo porque, recientemente el gobernador dijo que esos problemas deben resolverlos el gobierno federal.

En Guadalajara quien se convierte en alcalde se vuelve un contendiente para la gubernatura

Parte del atractivo de las elecciones municipales en Guadalajara es que quien resulte ganador, inmediatamente se colocará en posibilidades de construir una candidatura a la gubernatura.

Al menos eso es lo que ha pasado en años recientes. En 2018 Enrique Alfaro (de MC) le ganó la presidencia municipal al grupo del gobernador Aristóteles Sandoval (del PRI). En 2010 Sandoval ganó la alcaldía al grupo del gobernador Emilio González Márquez (del PAN) y en 2004 Emilio González ganó ese espacio cuando era gobernador el panista Francisco Ramírez Acuña, que también fue alcalde de la capital de 1998 al 2000.

La primera discusión pública generada en el proceso electoral en marcha fue la impugnación de la candidatura del abanderado de MC, Pablo Lemus Navarro que realizó Morena, que considera que no puede ser presidente municipal de la capital del estado, porque fue, en dos ocasiones, alcalde del vecino municipio de Zapopan.

Al respecto, algunos especialistas en derecho electoral aseguran que no existe impedimento legal para que el exalcalde zapopano compita ahora por la presidencia municipal de Guadalajara, pero la autoridad electoral no se ha manifestado sobre el particular.

La noticia que se espera día con día, desde hace semanas, es que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación presentada por Morena y deje claro si es posible que siga en la contienda o no.

En los últimos días, el tema que es la constante en la campaña, es el rumor de que Lemus Navarro está siendo investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), organismo que podría ejercer algún tipo de medida por no cumplir, en tiempo y forma con el pago de sus impuestos.

Esta situación ha sido leída por ese partido y analistas locales como una muestra de la intención del gobierno federal de meterse en la campaña electoral, con el fin de favorecer al exfuncionario federal y ahora candidato de Morena a la presidencia municipal.

Lo cierto es que Pablo Lemus, fue muy exitoso como presidente municipal de Zapopan, donde se logró reelegir, incluso con más votos de los que obtuvo la primera ocasión.

En Guadalajara, en 2018 Ismael del Toro Castro, se alzó con el triunfo y sucedió en el cargo al actual gobernador, aunque obtuvo menos votos que él.

El hecho de que del Toro Castro no buscara la reelección (de hecho se separó del cargo por motivos familiares) y que Pablo Lemus buscara ser presidente municipal de Guadalajara, luego de haber gobernado el vecino municipio de Zapopan, ocasionó especulaciones sobre cierto debilitamiento de las estructuras internas de Movimiento Ciudadano.

En el caso de Guadalajara, además de Lemus Navarro compiten por la presidencia municipal el exsúperdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños por Morena; Sofía García Mosqueda por el PRI; Dolores Pérez Lazcarro por Futuro; Fernando Garza Martínez por el Partido Acción Nacional; el exrector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, por Hagamos y Gustavo Flores Delgadillo, de Fuerza por México.

Es una competencia de dos

Las encuestas colocan a MC a la cabeza o en competencia con el candidato de Morena, Lomelí Bolaños, quien es un personaje que ha sido controvertido en los últimos años, principalmente porque ha sido señalado de aprovecharse de su cargo como superdelegado de los programas sociales del gobierno federal, para hacer negocios con el propio gobierno federal. De hecho, esa fue la razón por la que fue separado del cargo.

Lomelí Bolaños ha sido candidato del PRD, a senador; de MC a diputado, de Morena a gobernador y ahora éste último partido lo postuló a la presidencia municipal de Guadalajara.

De acuerdo con Petersen, pareciera que la estrategia del candidato morenista es hacer pocas olas y ganar por el arrastre de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuera de la pifia que cometió hace unos días, cuando dijo que en unos días todo mundo celebraría la victoria de Movimiento Ciudadano, lo cual se viralizó en redes sociales, ha aparecido muy poco.

Zapopan, escenario de una competencia a tercios

En Zapopan, el municipio más poblado del estado con poco más de un millón 400,000 habitantes, las campañas arrancaron con tres candidatos con similar intención del Voto: Juan José Frangie Saade de Movimiento Ciudadano; Alberto Uribe Camacho de Morena y José Pedro Kumamoto Aguilar, del partido local Futuro.

Hacia la mitad de las campañas, según algunas encuestas, se despegó ligeramente el candidato emecista, quien ha desplegado una estrategia de campaña basada en el voto útil.

Si bien es el candidato del partido en el gobierno, tanto municipal como estatal, su discurso de proselitismo dice que al que hay que derrotar es a Morena y su abanderado, por lo cual dar un sufragio a Pedro Kumamoto, el otro aspirante con posibilidades reales de triunfo, sería desperdiciarlo.

Si bien ha logrado quitarle alguna intención de apoyo a Kumamoto, tampoco lo ha sacado de la contienda, aun cuando ese candidato ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a tratar de mantener el registro del partido, más que lograr el triunfo en la presidencia municipal. Sin embargo, en los últimos días parece que retomó fuerza.

Lo que se espera en ese municipio es una intensa operación política, particularmente desde las estructuras de Movimiento Ciudadano y de Morena, así como del fuerte activismo de Futuro.

También compiten por la presidencia municipal de ese lugar por el PAN, Omar Borboa Becerra; PRI, Dulce Sarahi Cortés Vite; PRD, Francisco Javier Velasco Macías; PVEM, Salvador Cosío Gaona; PT, Miguel Ángel Arellano Sandoval; Somos, José Alberto Martínez Hernández; PES, Ramón Reyes García; Hagamos, María Gómez Rueda; RSP, Leopoldo Leal León y por Fuerza por México, Beatriz Gómez Tolentino.

