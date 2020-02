Los empresarios de los desarrollos hoteleros de Grand Island y RIU Riviera Cancún no tienen impedimento alguno para concluir sus proyectos, con forme a lo han planeado, afirmó la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez.

En días pasados, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, ofreció a los inversionistas de los hoteles Grand Island y RIU Riviera Cancún, de 3,000 y 500 habitaciones, respectivamente, que mejor llevaran esos proyectos a otros destinos, ya que no existe capacidad para dar servicios a nuevas habitaciones en Cancún.

En ese sentido, la funcionaria estatal dijo que la declaración del titular de Fonatur es “muy relevante” y seguramente está fundada en la preocupación de hasta dónde crecer, pero Quintana Roo es una entidad que siempre ha estado muy ocupada, generando confianza y certeza en las inversiones. “La preocupación de Fonatur es legítima y obligara a pensar en el futuro como continuar con el crecimiento garantizando infraestructura”, dijo Vanegas.

La secretaria local recalcó que la certeza jurídica para las inversiones está plasmada en que tengan los permisos correspondientes y hayan hecho todos los trámites necesarios.

Explicó que en Quintana Roo todos los desarrolladores están sujetos a los planes de desarrollo urbano de los municipios y en esos casos no existe ningún impedimento para que concluyan los proyectos.

Indicó que hay casos, como la zona continental de Costa Mujeres, que pertenece al municipio de Isla Mujeres, donde no se ha concluido todavía el servicio de drenaje y vialidades y es una de las zonas de mayor crecimiento de oferta hotelera, pero eso no quiere decir que esos desarrollos no vayan a contar con toda la infraestructura de servicios ya proyectada y en obra.

Detalló que en esa zona en específico (localizada en los límites con el municipio de Cancún y considerada la que muestra mayor dinamismo en la atracción de inversiones en todo el estado) las autoridades estatales y municipales han determinado que habrá 29,400 cuartos, lo cual generará prácticamente una nueva ciudad de unos 300,000 habitantes cuando esté completamente terminado, con todos los servicios.

Recalcó que el único instrumento que existe para determinar la capacidad de un área turística son los Programas de Desarrollo Urbanos Municipales y en el caso de las zonas donde habrán de desarrollarse los dos proyectos en cuestión no hay problemas de violación a esa normatividad establecida.

Marisol Vanegas Pérez comentó que la zona hotelera del municipio de Cancún tiene ya un grado de madurez; sin embargo, mientras nuevos proyectos no violen el Programa de Desarrollo Urbano, no hay impedimento para construir nuevos cuartos.

En ese sentido, comentó que el gobierno de Quintana Roo tienen una estrategia muy decidida para la atracción de inversiones y experimenta un desarrollo muy intenso en términos de nuevos cuartos.

Actualmente, los distintos desarrolladores turísticos que han decidido invertir en Quintana Roo construyen 26,000 nuevos cuartos de hotel que estarán funcionando en los próximos dos años en los diferentes destinos de la entidad, para los cuales ya cuentan con todos los permisos y licencias, refirió.

Asimismo, mencionó que hay varios proyectos más que cuentan ya con las manifestaciones de impacto ambiental, que se tramita ante el gobierno federal, y solamente les hace falta tramitar sus respectivas licencias de construcción para iniciar nuevos desarrollos.

En conjunto, los 13 distintos destinos turísticos de Quintana Roo tienen una oferta de 107,000 cuartos de hotel en operación, de los cuales 85% se localizan en la franja que va de Cancún hasta a Tulum y las islas Mujeres y Cozumel.

La secretaria dijo que en el mundo se mantiene el apetito por invertir en Quintana Roo, por lo que en los próximos tres años se espera crecer a un ritmo de 6% en la construcción de cuartos de hotel.

Una inversión en aumento

Cabe destacar que el 2019 se abrieron alrededor de 8,000 cuartos de hotel en Quintana Roo, lo que significó una inversión de 1,440 millones de dólares.

En el 2019 esa entidad del Caribe Mexicano recibió 22.8 millones de visitantes, que representa un incremento de 4.2% respecto al 2018, con una derrama económica 15,000 millones de dólares, es decir de 6% más que en el año previo.

