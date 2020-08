Querétaro, Qro. El Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro no podría realizarse sólo con recursos públicos federales, por lo que se buscará concretarlo a través de otros esquemas en los que intervenga la Iniciativa Privada, declaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que este proyecto podría materializarse mediante una sociedad con el sector privado, para el desarrollo de las obras de infraestructura. “No podríamos nosotros hacer esa obra porque además de los recursos, que no los tendríamos, no nos alcanzaría el tiempo y no queremos dejar nada sin terminar”.

La carretera federal México-Querétaro, al ser una de las más transitadas del país, justificaría la realización de un proyecto que agiliza la movilidad, por lo que el proyecto tendría como eje principal la transportación de pasajeros.

El 30 de enero del 2015 el TAV fue suspendido indefinidamente, con el argumento de evitar el impacto que el proyecto generaría a las finanzas públicas; la inversión de la obra se estima en alrededor de 50,000 millones de pesos.