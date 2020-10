Ante el reclamo de los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista de más recursos para sus estados, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), defendió que la actual administración ha entregado 2.9% más recursos a las entidades del país durante el 2020, en términos anuales.

Por lo anterior, agregó, hasta ahora lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638,000 millones de pesos de participaciones federales.

Sin embargo, según datos de la SHCP, durante los primeros ocho meses del año, las arcas de estados y municipios registraron 67,676 millones de pesos de recursos federales menos, que significó la mayor reducción anual en transferencias del gobierno federal a las administraciones locales desde al menos 1990.

Este monto fue producto de las disminuciones anuales por 48,981 millones de pesos en protección social en salud, 42,711 millones en participaciones, 2,898 millones en convenios de reasignación y 172 millones en el Ramo 23, además de aumentos por 21,547 millones en aportaciones y 5,538 millones en convenios de descentralización.

Como parte de la polémica generada por la amenaza de algunos mandatarios sobre salirse del pacto fiscal, el secretario dejó claro que el reparto de los recursos es con base en la Ley de Coordinación Fiscal y sin ninguna discrecionalidad.

El funcionario explicó en conferencia matutina que el reparto de la bolsa para las entidades es a través de participaciones federales e ingresos petroleros, sin embargo, en este último punto, reconoció que han disminuido por la baja en la actividad económica, “pero se ha venido compensando con recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)”.

Cabe señalar que en agosto pasado, la SHCP cambió la normativa del FEIEF para acelerar la entrega de recursos, ya que en lugar de que la transferencia se realizara cada trimestre, sería cada mes para garantizar que haya suficiente flujo de dinero para impulsar la reactivación económica en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

En tanto, sobre las acusaciones de que la SHCP y el gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades, Arturo Herrera rechazó tales argumentos, pues aseveró que la Ley de Coordinación Fiscal no permite disminuir estos recursos.

“La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración”, ahondó.

Estados deben $70,000 millones al SAT: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que los estados de la República deben alrededor de 70,000 millones de pesos al SAT, sobre todo en lo que respecta al ISR.

Desde Palacio Nacional, aseveró que Raquel Buenrostro Sánchez, directora del SAT, fue quien le informó que, en conjunto, son alrededor de 70,000 millones de pesos lo que deben las entidades, incluso, manifestó el presidente, también le deben al ISSSTE.

“Algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto sobre la Renta, entre otros adeudos, hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al Fovissste, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan: ‘La Federación no nos está enviando los recursos.’ Estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos”, recalcó.

