Cancún, QR. El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín insistió en que el gobierno federal debe liberar ya las pruebas rápidas para romper la cadena de transmisión del Covid-19, prevenir contagios y salvar vidas.

Insistió que la clave en estos momentos para detener la propagación del virus son las pruebas rápidas que ofrecen un diagnóstico en cuestión de minutos de casos positivos y permiten aislar a las personas contagiadas, con lo cual se asegura la efectividad de las otras medidas de contención, como el aislamiento, la higiene y la sana distancia.

Esos mismos protocolos sanitarios, dijo el gobernador, “serán esenciales no sólo para los turistas que viajen y lleguen a nuestros destinos, sino también para quienes tienen contacto directo con esos visitantes”.

El distanciamiento social y el aislamiento en casa ayudan a contener la transmisión para que el sistema de salud no sea rebasado. Lavarse las manos y toser en el codo nos protege del riesgo. Pero todas esas medidas no serán suficientes ahora que empezarán a reactivarse las actividades productivas si no logramos saber, entre toda la gente que se reintegra, quién está infectado y puede contagiar a otros”, dijo.

Joaquín González recordó que en un comunicado emitido desde el 6 de abril por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se anunció la agilización de emisión de permisos de importación y exportación de pruebas rápidas para la detección de la nueva cepa de coronavirus.

Se informó entonces que para garantizar la confiabilidad de los resultados la Secretaría de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que sea el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica la instancia que evalúe las pruebas a fin de que la Cofepris expida el permiso para su comercialización, sin embargo, en este último proceso las autoridades federales no han avanzado.

“Requerimos reiniciar las actividades con todas las medidas de seguridad. Se creó un grupo particular que está encabezado por el secretario de Turismo, por la Secretaría del Trabajo, por los gobiernos de Quintana Roo y Baja California Sur para iniciar estos procesos”, dijo Carlos Joaquín.

El gobernador dio a conocer que en los próximos días este grupo revisará cuáles son los protocolos, los procedimientos y las formas para poder iniciar algunas actividades en el sector turístico, dentro de los colores del semáforo del Plan de la Nueva Normalidad.

“Los protocolos sanitarios en la industria turística serán la base de la reactivación, por lo que se requiere la aplicación constante y permanente de pruebas rápidas para detectar a personas contagiadas, reaccionar oportunamente y cerrar la brecha de incertidumbre de nuevos contagios”, dijo el funcionario.

[email protected]

kg