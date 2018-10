Querétaro, Qro. En vísperas de la confirmación del Presupuesto de Egresos, el gobierno del estado de Querétaro desarrolla los proyectos que presentará ante la Federación.

El mandatario estatal Francisco Domínguez Servién declaró que los proyectos serán presentados directamente al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy muy satisfecho, muy contento, el presidente electo me dijo: ‘Haz todos tus proyectos para el ejercicio fiscal 2019, carreteros, caminos rurales, educación, salud, campo’. Me dijo que le llame: ‘Lo platicamos tú y yo, te voy a apoyar’. Entonces estoy todavía más contento, porque no tengo que ir con el secretario de Hacienda, que sería lo natural, siempre lo he hecho y ahora va a ser directo”, expuso.

Domínguez Servién refirió que buscará que haya un incremento en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la entidad, tal como ha ocurrido en años anteriores.

El Presupuesto de Egresos de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2018, ascendió a 40,107 millones de pesos, cuya mayor proporción, de 10,834 millones de pesos, correspondió a obras y acciones; le siguieron los rubros de transferencias federales al sector educativo (8,704 millones), transferencias a municipios (5,455 millones) y transferencias a paraestatales y fideicomisos (5,193 millones).

El paquete fiscal para este año representó un incremento de 29.3% en relación con la suma de 31,011 millones de pesos presupuestados en el 2017.

En tanto, en materia de programas federales del ramo social, López Obrador ha anunciado una partida inicial que será de 5,450 millones de pesos que se destinarán al estado para el próximo ejercicio fiscal.

La Ley de Ingresos de Querétaro de este 2018 ascendió a 33,651 millones de pesos: 28,376 millones de pesos se integran de participaciones, aportaciones y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; mientras que 5,275 millones representan al total de ingresos locales.

Museo del vino

En materia turística, el gobierno estatal de Querétaro presentará un proyecto para construir un museo del vino.

La iniciativa fue solicitada por quien será designado secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, tras sostener un encuentro con el mandatario estatal y con representantes del sector turismo en la entidad.

“Me pidió que vayamos haciendo un museo del vino, dado el auge que está teniendo Querétaro, en esta ruta del arte, queso y vino”, pronunció.

Por el momento, se ha planteado que el proyecto se construya en San Juan del Río, Tequisquiapan o en el municipio de Querétaro.

“Por ahí salió que lo hagamos en San Juan del Río porque hay un proyecto muy bonito que vamos a dar a conocer el año que entra, otros dicen que en Tequisquiapan, que en la capital del estado”, acotó.

