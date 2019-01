El secretario General de Gobierno, Manuel González Flores y la coordinadora de Programas Sociales del gobierno Federal, Judith Díaz Delgado, afirmaron que no hay desabasto de gasolinas en Nuevo León.

Ambos señalaron en rueda de prensa, que se trata de una falla nacional en la entrega del hidrocarburo, que quedará resuelta de 24 a 48 horas.

“Lo que hay es un problema de logística y tiene origen en la distribución y acomodo nacional de la entrega de materiales y de combustibles hacia todo el país”, dijo el funcionario estatal.

Sostuvo que esta situación se regularizará de mañana a pasado, “estamos calculando que son dos días lo que nos cueste el ir regularizando la logística para poder apoyar todas las gasolineras”, agregó.

Por su parte, Judith Díaz, hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico en el abasto de gasolina.

“Lo que quiero enfatizar es lo que ya ha dicho el secretario (de Gobierno) éste es un asunto temporal de logística y lo que queremos pedir a todos los ciudadanos es que no hagan compras de pánico, que no nos alarmemos entre nosotros mismos, no hay desabasto”, enfatizó Díaz Delgado.

Por otra parte, Manuel González respaldó la estrategia del Presidente de la República, en la defensa de los intereses del país.

“Me da mucho gusto que por fin hay alguien que es nuestra autoridad máxima que ponga orden en el saqueo de los bienes de México”, refirió.

González informó que a través de Fuerza Civil, Protección Civil y las corporaciones policiacas de la entidad, se brindará orden a la ciudadanía cuando acudan a las gasolineras para abastecerse del hidrocarburo.