El gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez informó que llegó a un acuerdo con el gobierno federal respecto a la nueva política de salud que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según indicó Alfaro mediante un video difundido en redes sociales, su gobierno mantendrá el control del sistema de salud estatal y la Federación comprará los medicamentos.

"Llegamos a la construcción de un acuerdo de coordinación integral con el Insabi, Jalisco defendió una posición que mantuvimos hasta el final que me parece es la correcta, no podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto, Jalisco va a mantener la rectoría", afirmó.

El gobernador de Jalisco dijo que la propuesta de compras consolidadas que planteó el mandatario federal es la adecuada, porque se compraría a un mejor precio, pero destacó que en caso de desabasto el estado entraría "al quite".

Me da mucho gusto informar que el @GobiernoJalisco y el @GobiernoMX hemos llegado a un acuerdo con el tema de la salud. En unos días firmaremos el Convenio de Coordinación y Colaboración Integral para el Sistema de Salud para el Bienestar. pic.twitter.com/xz3o6bqgNg — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 4, 2020

"Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la Federación, que los compre al mejor precio y las mejores condiciones, pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita, en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, poder salir nosotros al quite y resolver una contingencia", aseguró.

Destacó que en el acuerdo alcanzado se respeta el pacto federal; además reconoció al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, quien mostró disposición a llegar a un acuerdo.